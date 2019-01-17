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Исчезнувший неделю назад нацгвардеец нашелся: все детали

STYLERЖизнь    17.01.2019 - 18:02
Исчезнувший неделю назад нацгвардеец нашелся: все детали
Фото: коллаж РБК-Украина

В воинской части идет служебное расследование по факту инцидента

История с загадочным исчезновением в Виннице нацгвардейца Ярослава Софиина получила продолжение. Родители 20-летнего солдата-контрактника связывали пропажу сына с конфликтами между ним и командиром батальона и ротным воинской части 3008 Западного оперативно-территориального объединения НГУ. Как выяснилось, солдат уже объявился, передает в четверг, 17 января, "33 канал".

Ярослав признал, что эти обвинения в адрес командования подразделения и в/ч "не соответствуют действительности".

В пресс-служба Западного территориального управления Нацгвардии рассказали, что в настоящее время продолжается служебное расследование, которое ранее назначил командир из-за неявки солдата на службу 9 января.

Отмечается, что ранее командование уже привлекало Софиина к дисциплинарной и административной ответственности за подобные нарушения.

В материале также указывается, что родители Ярослава претензий к командованию в/ч 3008 Западного ОТО НГУ не имеют.

Как сообщалось ранее, 10 января в Киеве из воинской части вышел Виктор Шадрин, однако дома до сих пор так и не появился

также мы писали о том, что летом по дороге из зоны ООС в учебный центр в Десне пропал 31-летний военнослужащий Сергей Кузнецов.  

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