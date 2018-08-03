Шукали дві доби: в Одеській області в морі знайшли тіло дитини

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Двоє хлопців вирішили вийшли на відкриту воду на саморобному плоту

В Одеській області на Дністровському лимані двоє дітей вирішили поплисти в море на саморобному плоті. В результаті трагедії не берег повернувся тільки один хлопчик. Другого шукали дві доби. Про це повідомляє ТСН.

Водолази згорнули рятувальну операцію на Дністровському лимані, де раніше двоє дітей вийшли у відкриту воду.

Після двох діб пошуків фахівці знайшли тіло 10-річного хлопчика. Його винесло за кілька десятків кілометрів від місця, де він стрибнув у воду.

Відео: В Одеській області втопилася дитина (YouTube/ТСН)

Раніше повідомлялося, що в Одесі шукають чоловіка, якого змило хвилею в море.

Відпочивальника змило хвилею з пірса під час шторму. Тіло чоловіка розшукують третій день. Трагедія сталася в середу, 1 серпня, на пляжі 10-ї станції Фонтану.

Нагадаємо, під Одесою знайшли тіло 10-річної дитини, якого хвилею змило в море.

Нещодавно в Запорізькій області врятували з моря маленьку дівчинку.

Люди тонуть мовчки (відео: STYLER.rbc.ua)