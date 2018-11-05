В Італії помер відомий актор

Фото: Швидка допомога (diecast43.livejournal.com)

На його рахунку понад 90 ролей

В Римі, Італія після важкої і невиліковної хвороби помер відомий італійський актор Карло Джуффре. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Знаменитому італійському акторові Карло Джуффре було 89 років. Відомо, що причиною його смерті стала тяжка й невиліковна хвороба.

Фото: Карло Джуффре (facebook.com/NapoliVillage)

Карло Джуффре народився в 1928 році в Неаполі. Актор став відомим після своєї першої серйозної роботи у фільмі "Дівчина з пістолетом", який вийшов на екрани в 1968 році. Ця стрічка була номінована на "Оскар", як кращий фільм іноземною мовою.

Всього на рахунку у Карло Джуффре понад 90 ролей. Найбільш відомий з них – "Піноккіо", де Джуффре зіграв тесляра Джеппетто, "Три колонки в хроніці", "Чорні тіні Везувію", "Я задоволений", "Банкір-невдаха", "Спекулянт", "Досить витріщатися", "Не промахнися, Асунта!", "Шістнадцятирічні", "Любов на чотири сезони", "Італійські бандити", "Перша любов" та інші.

Він працював з такими видатними артистами як Клаудія Кардинале і Марчелло Мастрояні.

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Відео: РБК-Україна