Побиття нянькою дитини в Одесі: з'явилися нові подробиці

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Мама дитини говорить, що няня була п'яна. Жінка все заперечує і скаржиться на те, що їй не заплатили

Новина про те, що няня била малюка в Одесі отримала широкий резонанс. Журналісти зв'язалися з мамою потерпілого дитини, а також з його нянькою. Про це повідомляє "Обозреватель".

Няня, яку звинувачують у нанесенні тілесних ушкоджень дитині, все заперечує. За її словами, у дитини не було жодних травм. А те, що його мама виклала в мережу фото з розбитою губою малятко, то це фотошоп.

На її думку, причина такої наклепу полягає в тому, що жінка не хотіла платити їй, тому й вигадала такий скандал. Вона також зазначила, що працювала в цій родині два тижні, і за один тиждень з нею так і не розплатилися.

Няня також заявила про те, що не вживала спиртне і взагалі все літо вона працювала в таборі з хворими дітьми з інтернату в с. Приморське Ізмаїльського району.

Журналісти зв'язалися з представником дитячого табору, і там підтвердили, що жінка у них дійсно працювала.

"У неї ніколи не було ознак агресії до дітей, так і діти на неї ніколи не скаржилися. Тому для мене є шоком те, що повідомили в соцмережах і в ЗМІ", - заявили в адміністрації табору.

За словами адміністрації, жінка завжди виконувала свої обов'язки сумлінно і за вживанням алкоголю не викривала, тому що в таборі відразу за таке звільняють.

У свою чергу, мама дитини розповіла зовсім іншу історію. За її словами, в день події вона отримала SMS-повідомлення від няні, яка написала, що їй необхідно поїхати в Ізмаїл, тому що у її мами інсульт.

Після чого няня дві години не відповідала на дзвінки. А коли мама постраждалої дитини приїхала додому, то виявила, пластикову пляшку з-під алкоголю та няню, яка спала. При цьому на животі у няні також спав і її молодший син.

"Коли я взяла його на руки, виявила, що все його обличчя і одяг були в крові", - сказала мама дитини.

Фото: koktebel.club

Після цього, жінка викликала швидку і поліцію. За її словами, няня їли трималася на ногах.

Вона також стверджує, що заплатила няні за два тижні роботи 300 євро.

"Одним вона каже, що я їй не платила, іншим, що я заплатила тільки за тиждень", – зазначила жінка.

Вона також додала, що возила сина на судмедекспертизу. За її словами, у малого опухла ліва сторона обличчя і вона покрита гематомами, також у нього рана на губі. Черепно-мозкової травми не було, але вона підозрює, що є легкий струс, тому що дитина багато спить.

Правоохоронці опитали няню для дитини, але вона заперечує свою причетність до побиття і заявляє, що хлопчик сам отримав травми під час неодноразових падінь.

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