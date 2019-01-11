Избиение няней ребенка в Одессе: появились новые подробности

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Мама ребенка говорит, что няня была пьяна. Женщина все отрицает и жалуется на то, что ей не заплатили

Новость о том, что няня избивала малыша в Одессе получила широкий резонанс. Журналисты связались с мамой пострадавшего ребенка, а также с его няней. Об этом сообщает "Обозреватель".

Няня, которую обвиняют в нанесении телесных повреждений малышу, все отрицает. По ее словам, у ребенка не было никаких травм. А то, что его мама выложила в сеть фото с разбитой губой малышка, то это фотошоп.

По ее мнению, причина такой клеветы заключается в том, что женщина не хотела платить ей, поэтому и придумала такой скандал. Она также отметила, что работала в этой семье две недели, и за одну неделю с ней так и не расплатились.

Няня также заявила о том, что не употребляла спиртное и вообще все лето она работала в лагере с больными детьми из интерната в с. Приморское Измаильского района.

Журналисты связались с представителем детского лагеря и там подтвердили, что женщина у них действительно работала.

"У нее никогда не было признаков агрессии к детям, да и дети на нее никогда не жаловались. Поэтому для меня является шоком то, что сообщили в соцсетях и в СМИ", - заявили в администрации лагеря.

По словам администрации, женщина всегда выполняла свои обязанности добросовестно и за употреблением алкоголя не уличалась, потому что в лагере сразу за такое увольняют.

В свою очередь, мама ребенка рассказала совершенно другую историю. По ее словам, в день происшествия она получила SMS-сообщение от няни, которая написала, что ей необходимо уехать в Измаил, потому что у ее мамы инсульт.

После чего няня два часа не отвечала на звонки. А когда мама пострадавшего ребенка приехала домой, то обнаружила, пластиковую бутылку из-под алкоголя и няню, которая спала. При этом на животе у няни также спал и ее младший сын.

"Когда я взяла его на руки, обнаружила, что все его лицо и одежда были в крови", - сказала мама ребенка.

Фото: koktebel.club

После этого, женщина вызвала скорую и полицию. По ее словам, няня ели держалась на ногах.

Она также утверждает, что заплатила няне за две недели работы 300 евро.

"Одним она говорит, что я ей не платила, другим, что я заплатила только за неделю", – отметила женщина.

Она также добавила, что возила сына на судмедэкспертизу. По ее словам, у малышка опухшая левая сторона лица и она покрыта гематомами, также у него рана на губе. Черепно-мозговой травмы не было, но она подозревает, что есть легкое сотрясение, потому что ребенок много спит.

Правоохранители опросили няню ребенка, но она отрицает свою причастность к избиению и заявляет, что мальчик сам получил травмы во время неоднократных падений.

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