"Побили мою матір за зауваження": у мережі з'явилися подробиці інциденту в Києві

Колаж РБК-Україна

Син потерпілої розповів подробиці скандального події

Син жінки, яку побили 6 серпня в Києві з-за того, що та зробила зауваження з приводу викинутої пляшки, Діонісій Костенко розповів деталі інциденту на своїй сторінці у Facebook.

"Хочу вам дещо розповісти про двох тварин, які живуть поруч з вами", - написав у публікації чоловік.

Він повідомив, що 6 серпня близько 11:30 за адресою вулиця Матросова, 25а, що в селі Петропавлівська Борщагівка, була побита його мати двома чоловіками – Сандуляком Юрієм Володимировичем і Сандуляком Тарасом Володимировичем, яким вона зробила зауваження з-за викинуту пляшку не в сміттєвий бак.

Фото: місце інциденту (facebook.com/profile.php?id=100010275611779)

"Побили мою матір за зауваження про викинуту пляшку з-під алкоголю не в смітник. Били кулаками по голові, рвали волосся і удари головою об асфальт! Після чого просто втекли! Мені вдалося їх наздогнати і затримати до приїзду поліції, але під час їх затримання в обох тварин різко погіршився стан здоров'я і відмова пам'яті (ми нікого не чіпали, це нас били). Це вони доводили поліцейським і пропонували хабар, щоб їх відпустили або забрали в швидку. Швидка до них приїхала, травм не виявила, а скарги на високий тиск не проканали, після цього їх забрав наряд поліції і відпустив, тому що не побачив складу злочину!" - поділився інформацією син постраждалої.

Фото: нападники (facebook.com/profile.php?id=100010275611779)

Також він додав, що у матері є струс головного мозку, гематоми, тріщина в щелепі, і що вона потребує операції по відновленню носової перегородки.

Діонісій наголосив, що він разом з батьком служив на фронті і після загоєння отриманих травм почав працювати викладачем в одному з ліцеїв Києва.

Скріншоти поста (facebook.com/profile.php?id=100010275611779)

У коментарях користувачі все ж прийняли неоднозначну позицію. Деякі не повірили словам сина потерпілої, а інші підтримали його.

"Ну а якщо на будь-якого мужика матом перти, то відповідь буде однакова у всіх. Думаю, мало знайдеться таких, що у відповідь цілуватися полізуть. І причому тут те, чи був ти в АТО?",

"Люди! Ви що сліпі? Як можна вірити в цю маячню?",

"Два виродка і сучі потра*и! Їх батьки виб**дки! Дати б їм довічне",

"Чому так багато людей захищає цих злочинців? Подивіться на їхні бандитські пики", - написали вони.

Скріншоти коментарів (facebook.com/profile.php?id=100010275611779)

Раніше стало відомо, що тренер розповів свою версію з приводу побиття жінки в Києві.

Чоловік зазначив, що коли він із братом йшов додому, до них звернувся молодий чоловік, який почав висувати різні претензії на їх адресу, використовуючи також нецензурні вирази. Користувачі неоднозначно сприйняли заяву тренера, розділившись на два "табори",

Нагадаємо, в Одесі дівчатка-підлітки побили свою однолітку і знімали все це на камеру. Під час побиття поруч були присутні хлопчики, які просто спостерігали за бійкою. Про це розповіла постраждала дівчинка.