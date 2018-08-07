"Избили мою мать за замечание": в сети появились детали инцидента в Киеве

Коллаж РБК-Украина

Сын пострадавшей рассказал подробности скандального происшествия

Сын женщины, которую избили 6 августа в Киеве из-за того, что та сделала замечание по поводу выброшенной бутылки, Дионисий Костенко рассказал детали инцидента на своей странице в Facebook.

"Хочу вам кое-что рассказать о двух животных, которые живут рядом с вами", - написал в публикации мужчина.

Он сообщил, что 6 августа около 11:30 по адресу улица Матросова, 25а, что в селе Петропавловская Борщаговка, была избита его мать двумя мужчинами – Сандуляком Юрием Владимировичем и Сандуляком Тарасом Владимировичем, которым она сделала замечание из-за выброшенной бутылки не в мусорный бак.

Фото: место инцидента (facebook.com/profile.php?id=100010275611779)

"Избили мою мать за замечания о выкинутой бутылке из-под алкоголя не в помойку. Били кулаками по голове, рвали волосы и удары головой об асфальт! После чего просто сбежали! Мне удалось их догнать и задержать до приезда полиции, но во время их задержания у обоих животных резко ухудшилось состояние здоровья и отказ памяти (мы никого не трогали, это нас били). Это они доказывали полицейским и предлагали взятку, чтобы их отпустили или забрали в скорую. Скорая к ним приехала, травм не выявила, а жалобы на высокое давление не проканали, после этого их забрал наряд полиции и отпустил, потому что не увидел состава преступления!" - поделился информацией сын пострадавшей.

Фото: нападавшие (facebook.com/profile.php?id=100010275611779)

Также он добавил, что у матери есть сотрясение головного мозга, гематомы, трещина в челюсти, и что она нуждается в операции по восстановлению носовой перегородки.

Дионисий отметил, что он вместе с отцом служил на фронте и после заживления полученных травм начал работать преподавателем в одном из лицеев Киева.

Скриншоты поста (facebook.com/profile.php?id=100010275611779)

В комментариях пользователи все же приняли неоднозначную позицию. Некоторые не поверили словам сына потерпевшей, а другие поддержали его.

"Ну а если на любого мужика матом переть, то ответ будет одинаков у всех. Думаю, мало найдется таких, что в ответ целоваться полезут. И причем здесь то, был ли ты в АТО?",

"Люди! Вы что слепые? Как можно верить в эту бредятину?",

"Два выродка и сучьи потра*и! Их родители выб**дки! Дать бы им пожизненное",

"Почему так много людей защищает этих преступников? Посмотрите на их бандитские рожи", - написали они.

Скриншоты комментариев (facebook.com/profile.php?id=100010275611779)

Ранее стало известно, что тренер рассказал свою версию по поводу избиения женщины в Киеве.

Мужчина отметил, что когда он с братом шел домой, к ним обратился молодой человек, который начал предъявлять различные претензии в их адрес, используя также нецензурные выражения. Пользователи неоднозначно восприняли заявление тренера, разделившись на два "лагеря",

Напомним, в Одессе девочки-подростки избили свою сверстницу и снимали все это на камеру. Во время избиения рядом присутствовали мальчики, которые просто наблюдали за дракой. Об этом рассказала пострадавшая девочка.