У Запоріжжі чоловік жорстоко бив дружину на очах у дітей

Відео: (YouTube/Новини Z)

За поточний рік у Запорізькій області від домашнього насильства, про яке розповідала Єфросиніна, постраждали майже 3,5 тисячі жителів. Ольга була однією з жертв. Своєю історією жінка ділиться зі сльозами на очах, йдеться в сюжеті Новини Z.

Жінка розповідає, як переїхала жити з хлопцем в окремий від батьків будинок і знайшла роботу. Нічого не віщувало біди, однак з часом в родині почали з'являтися непорозуміння, які закінчувалися сварками і побоями.

"Ми приїхали в Запоріжжя. Зняли будинок, оскільки він не хотів жити з батьками. Я влаштувалася на роботу і все було добре. Однак, далі з'явилися конфлікти, він почав мене бити, діти це бачили. Іноді ми з дітьми ночували на вулиці, а у мене не було грошей і їхати було нікуди", – ділиться своєю історією постраждала.

Зараз Ольга та її четверо дітей перебувають у центрі соціально-психологічної допомоги. Фахівці стверджують, що постраждалі від будь-якої форми насильства вимагають особливої психологічної реанімації".

На даний момент центр переповнений, оскільки за поточний рік від насильства постраждали близько 3,5 тисячі жителів Запорізької області, які стали жертвами гендерної нерівності. Дані показники на чверть менше, ніж рік тому, проте слід пам'ятати, що домашнє насильство часто замовчується.

Нагадаємо, що у Львові син по-звірячому знущався над батьками. Чоловіка, який влаштував домашнє насилля, забрали на лікування, оскільки експрес-тест підтвердив в його крові велику дозу наркотичних речовин.

Раніше ми писали, що психолог розповіла українцям, як уникнути конфліктів. За словами фахівця, в сім'ї дуже важливо, щоб між близькими був діалог. Людям необхідно знати і розуміти потреби один одного. Насильство в сім'ї часто відбувається саме через відсутність діалогу і розуміння.

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