В Запорожье муж жестоко избивал жену на глазах у детей

Видео: (YouTube/Новини Z)

За текущий год в Запорожской области от домашнего насилия, о котором рассказывала Ефросинина, пострадали практически 3,5 тысячи жителей. И Ольга была одной из жертв. Своей историей женщина делится со слезами на глазах, говорится в сюжете Новости Z.

Женщина рассказывает, как переехала жить с парнем в отдельный от родителей дом и нашла работу. Ничего не предвещало беды, однако со временем в семье начали появляться недопонимания, которые заканчивались драками и побоями.

"Мы приехали в Запорожье. Сняли дом, поскольку он не хотел жить с родителями. Я устроилась на работу и все было хорошо. Однако, дальше появились конфликты, он начал меня бить, это видели дети. Иногда мы с детьми ночевали на улице, а у меня не было денег и ехать было некуда", – делится своей историей пострадавшая.

Сейчас Ольга и ее четверо детей находятся в центре социально-психологической помощи. Специалисты утверждают, что пострадавшие от любой формы насилия требуют особой “психологической реанимации”.

На данный момент центр переполнен, поскольку за текущий год от насилия пострадали около 3,5 тысячи жителей Запорожской области, став жертвами гендерного неравенства. Данные показатели на четверть меньше, чем год назад, однако следует помнить, что бытовое насилие зачастую умалчивается.

Напомним, что во Львове сын зверски издевался над родителями. Мужчину, который устроил домашнее насилие, забрали на лечение, поскольку экспресс-тест подтвердил в его крови большую дозу наркотических веществ.

Ранее мы писали, что психолог рассказала украинцам, как избежать конфликтов. По словам специалиста, в семье очень важно, чтобы между близкими был диалог. Людям необходимо знать и понимать потребности друг друга. Насилие в семье часто происходит именно из-за отсутствия диалога и понимания.

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