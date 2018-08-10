"Як батько може таке зробити": мати дівчат-вбивць виправдала вчинок дочок

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Жінка каже, що загиблий був жахливою людиною

Мати дочок, які в Москві жорстоко вбили власного батька – Михайла Хачатуряна, розповіла, якою жахливою людиною був її чоловік, і запевнила, що дівчата були змушені зробити такий вчинок. Про це передає life.ru.

Відзначимо, що самі дівчата стверджували, що батько постійно бив їх і навіть ґвалтував.

Сама мати дівчаток — 39-річна Аурелія Дундук, уродженка Молдави дала інтерв'ю в ефірі російського телебачення. Вона зізналася, що була змушена втекти від чоловіка-тирана. Дітей же він не віддав, а її саму постійно розшукував і хотів насильно повернути назад.

"Він погрожував, що пристрелить мене. З ним я була як зомбі: не бачила людей, не помічала нічого хорошого навколо, ні радості, нічого не було. Я думаю, що це гірше пекла", - зізналася жінка.

Аурелія каже, що чоловік постійно її бив.

Фото: Загиблий Михайло Хачатурян (web.telegram.org/mash)

"У нього завжди була звичка по голові бити. Я терпіла, адже крім мене, ніхто не міг моїх дітей захистити. Я ніколи не припускала, щоб він їх образив, завжди все брала на себе", - сказала вона.

Жінка розповіла, що дочки не зізналися їй, що стало остаточним приводом для вбивства батька, але впевнена, що чоловік зробив щось жахливе.

"Вони говорять: "Мама, це жахливо, краще тобі не знати про це". Не хочуть вони мені нічого конкретного розповісти. Я і припустити не могла, що батько зґвалтує рідну дочку, до мене не доходить, як власний батько може таке зробити", - розмірковує мати дівчат-вбивць.

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