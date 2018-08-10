"Как отец может такое сделать": мать девушек-убийц оправдала поступок дочерей

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Женщина говорит, что погибший был ужасным человеком

Мать дочерей, которые в Москве жестоко убили собственного отца – Михаила Хачатуряна, рассказала, каким ужасным человеком был ее муж, и заверила, что девушки были вынуждены сделать такой поступок. Об этом передает life.ru.

Отметим, что сами девушки утверждали, что отец постоянно бил их и даже насиловал.

Сама мать девочек — 39-летняя Аурелия Дундук, уроженка Молдави дала интервью в эфире российского телевидения. Она призналась, что была вынуждена сбежать от мужа-тирана. Детей же он не отдал, а ее саму постоянно разыскивал и хотел насильно вернуть обратно.

"Он угрожал, что пристрелит меня. С ним я была как зомби: не видела людей, не замечала ничего хорошего вокруг, ни радости, ничего не было. Я думаю, что это хуже ада", - призналась женщина.

Аурелия говорит, что муж постоянно ее избивал.

Фото: Погибший Михаил Хачатурян (web.telegram.org/mash)

"У него всегда была привычка по голове бить. Я терпела, ведь кроме меня, никто не мог моих детей защитить. Я никогда не допускала, чтобы он их обидел, всегда все на себя брала", - сказала она.

Женщина рассказала, что дочери не признались ей, что послужило окончательным предлогом для убийства отца, но уверена, что мужчина сделал что-то ужасное.

"Они говорят: "Мама, это ужасно, лучше тебе дальше не знать об этом". Не хотят они мне ничего конкретного рассказать. Я и предполагать не могла, что отец изнасилует родную дочь, до меня не доходит, как собственный отец может такое сделать", - размышляет мать девушек-убийц.

Ранее сообщалось, что во Львовской области девочка убила ножом отца.

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