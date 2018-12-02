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"Як удав на кролика": пропагандистів Путіна висміяли за безглуздий фейк

STYLERЖиття    02.12.2018 - 11:35
"Як удав на кролика": пропагандистів Путіна висміяли за безглуздий фейк
Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Пізніше в мережу злили справжнє фото

Користувачі мережі висміяли пропагандистів президента РФ Володимира Путіна за спробу маніпуляції з дружиною президента США Меланьей Трамп. Відповідне фото опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов на своїй сторінці в Twitter.

"Дональд, Меланія і Володимир на вечері в Буенос-Айресі: Коли ти не дивишся на Путіна і від цього програєш подвійно", - сказав він.

&quot;Як удав на кролика&quot;: пропагандистів Путіна висміяли за безглуздий фейк

Фото: пропагандисті Путіна "погоріли" на безглуздому бавовні (twitter.com/dimsmirnov175)

При цьому пропагандист опублікував фото, зроблене збоку. На ньому видно, нібито Меланія дивиться на Путіна. Це стало причиною насмішок з боку користувачів мережі, які також опублікували справжній кадр того, що відбувалося.

&quot;Як удав на кролика&quot;: пропагандистів Путіна висміяли за безглуздий фейк

Фото: ось як все віглядело насправді (twitter.com/dimsmirnov175)

"Як удав на кролика, - сказав користувач Мендель.

"Погано спрацював. Дешево", - підкреслив юзер "Кремлін правда".

"Вже дах їде, пропагандони. На повному серйозі постять дурницю. Країна ідіотів", - сказав користувач Володимир Білоконь.

"Дурниці пишите. Це мерилово царьками до добра не доведуть. Пора давати в ефір нормальні новини", - сказав юзер Василь Куль.

&quot;Як удав на кролика&quot;: пропагандистів Путіна висміяли за безглуздий фейк

Скріншот коментарів (twitter.com/dimsmirnov175)

Як повідомлялося раніше, активісти російської громадської платформи "Національний комітет+60" надіслали відкрите звернення до патріарха Кирила, в якому попросили патріарха дати указ на створення ікони із зображенням Володимира Путіна.

Також ми повідомляли про те, що мама одного із захоплених в Азовському морі спецслужбами РФ українського моряка Андрія Оприсько, яка раніше розповіла про сина і написала йому записку від сім'ї, передала слова підтримки і закликала не падати духом.

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