"Как удав на кролика": пропагандистов Путина высмеяли за нелепый фейк

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Позже в сеть слили настоящее фото

Пользователи сети высмеяли пропагандистов президента РФ Владимира Путина за попытку манипуляции с женой президента США Меланьей Трамп. Соответствующее фото опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.

"Дональд, Мелания и Владимир на ужине в Буэнос-Айресе: Когда ты не смотришь на Путина и от этого проигрываешь вдвойне", - сказал он.

Фото: пропагандисті Путина "погорели" на нелепом фейке (twitter.com/dimsmirnov175)

При этом пропагандист опубликовал фото, сделанное сбоку. На нем видно, якобы Меланья смотрит на Путина. Это стало причиной насмешек со стороны пользователей сети, которые также опубликовали настоящий кадр происходящего.

Фото: вот как все віглядело на самом деле (twitter.com/dimsmirnov175)

"Как удав на кролика", - сказал пользователь Мендель.

"Плохо сработал. Дешево", - подчеркнул юзер "Кремлин правда".

"Уже крыша едет, пропагандоны. На полном серьезе постят ерунду. Страна идиотов", - сказал пользователь Владимир Белоконь.

"Ерунду пишите. Это мерилово царьками до добра не доведут. Пора давать в эфир нормальные новости", - сказал юзер Василий Шаров.

Скриншот комментариев (twitter.com/dimsmirnov175)

Как сообщалось ранее, активисты российской общественной платформы “Национальный комитет+60” отправили открытое обращение к патриарху Кириллу, в котором попросили патриарха дать указ на создание иконы с изображением Владимира Путина.

Также мы сообщали о том, что мама одного из захваченных в Азовском море спецслужбами РФ украинского моряка Андрея Опрыско, которая ранее рассказала о сыне и написала ему записку от семьи, передала слова поддержки и призвала не падать духом.

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Видео: РБК-Украина