"Як в часи КДБ": чеський журналіст розповів про жахи життя у Києві

Колаж РБК-Україна

Вацлав Фіала відзначився нахабною брехнею про Україну

Журналіст з Чехії Вацлав Фіала побував в Україні, але нахабно збрехав про життя в нашій країні в своїй статті для ресурсу ParlamentniListy, яка вийшла під заголовком "Київ: ціни західні, зарплати східні. В торговий центр люди ходять подивитися. "Швидше б в ЄС", - кажуть вони".

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Фіала відвідав українську столицю в переддень Різдва. Перше, на що він поскаржився у своїй статті, це "радянський аеропорт" (Бориспіль). За його словами, під час зльоту і посадки "тебе порядно трясе, якщо не стиснути щелепи". Але це лише "квіточки".

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Хтось розповів Вацлаву, що в Україні - енергетична криза і "на периферії освітленням користуються тільки по необхідності".

Він також пише, що старші люди в Києві не розуміють української мови і з ними потрібно спілкуватися лише російською. Ну, а в торгових центрах, пише чех, дуже мало відвідувачів, так як "у Києві люди ходять туди швидше подивитися, бо ціни для місцевих жителів тут астрономічні, а еліта і олігархи воліють літати, скажімо, у Сполучені Штати".

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"Навіть і в простих супермаркетах ціни кусаються. Масло зі знижкою коштує трохи менше 50 грн... Газета коштує десять гривень, а український варіант кебабу (шаурма) в наметі на вулиці коштує від 40 грн за маленьку порцію до 80 за "кінг-сайз". Посидіти за філіжанкою кави чи кухлем пива в "постпанковському" барі, закусивши смаженою ковбасою і картоплею, обійдеться в 200 грн. Середня зарплата киянина становить близько 4000 грн, що, зрозуміло, більше, ніж на периферії. Розмір пенсії - 800 грн (на периферії 400-500 грн). Так що, звичайно, цього мало", - пише Фіала.

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Крім того, Вацлав вважає, що українці "люблять" іноземців і "намагаються їм догодити". А люди, які думають інакше, каже чеський так званий журналіст, "воліють відверто не висловлюватися". Також він не побачив в Україні демократії і думає, що жителі нашої країни "відверті тільки в тих самих старих холодних квартирах, за шумовою завісою радіо чи телевізора, як в часи КДБ".

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У соціальних мережах юзери, коментуючи цю статтю, називають її "маячнею" і радять Фіалі "не брехати і не пропагувати".

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