"Как во времена КГБ": чешский журналист рассказал об ужасах жизни в Киеве

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Вацлав Фиала отличился наглой ложью об Украине

Журналист из Чехии Вацлав Фиала побывал в Украине, но нагло соврал о жизни в нашей стране в своей статье для ресурса ParlamentniListy, которая вышла под заголовком "Киев: цены западные, зарплаты восточные. В торговый центр люди ходят поглазеть. "Скорее бы в ЕС", - говорят они".

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Фиала посетил украинскую столицу в преддверие Рождества. Первое, на что он пожаловался в своей статье, это "советский аэропорт" (Борисполь). По его словам, во время взлета и посадки "тебя порядочно потрясывает, если не стиснуть челюсти". Но это лишь "цветочки".

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Кто-то рассказал Вацлаву, что в Украине - энергетический кризис и "на периферии освещением пользуются только по необходимости".

Он также пишет, что старшие люди в Киеве не понимают украинского языка и с ними нужно общаться лишь на русском. Ну, а в торговых центрах, пишет чех, очень мало посетителей, так как "в Киеве люди ходят туда скорее поглазеть, ибо цены для местных жителей тут астрономические, а элита и олигархи предпочитают летать, скажем, в Соединенные Штаты".

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"Даже и в простых супермаркетах цены кусаются. Масло со скидкой стоит чуть меньше 50 грн... Газета стоит десять гривен, а украинский вариант кебаба (шаурма) в палатке на улице стоит от 40 грн за маленькую порцию до 80 за "кинг-сайз". Посидеть за чашечкой кофе или кружкой пива в "постпанковском" баре, закусив жареной колбасой и картошкой, обойдется в 200 грн. Средняя зарплата киевлянина составляет около 4000 грн, что, разумеется, больше, чем на периферии. Размер пенсии - 800 грн (на периферии 400-500 грн). Так что, конечно, этого мало", - пишет Фиала.

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Кроме того, Вацлав считает, что украинцы "любят" иностранцев и "стараются им угодить". А люди, которые думают иначе, говорит чешский так называемый журналист, "предпочитают откровенно не высказываться". Также он не увидел в Украине демократии и думает, что жители нашей страны "откровенны только в тех самых старых холодных квартирах, за шумовой завесой радио или телевизора, как во времена КГБ".

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В социальных сетях юзеры, комментируя эту статью, называют ее "бредом" и советуют Фиале "не врать и не пропагандировать".

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