Скандального Полунина сняли со спектакля во Франции: все подробности

Фото: коллаж РБК-Украина

Премьера спектакля "Лебединое озеро" в Париже намечена на февраль

Во Франции Балет Парижской оперы сняли скандального украинского танцора Сергея Полунина со спектакля "Лебединое озеро" после его гомофобной и "сексистски напыщенной" речи в социальных сетях. Об этом в понедельник, 14 января, пишет France 24.

Сама премьера спектакля намечена на февраль. 29-летний артист должен был сыграть в постановке главную роль.

Причиной отказа Полунину в выходе на сцену парижской оперы стал его декабрьский пост в Instagram, в котором тот обратился к артистам балета с секстистским призывом:

"Мужик должен быть мужиком на сцене, уже есть балерина, не должно быть двух. Мужчина должен быть мужчиной, а женщина женщиной. Мужская и Женская энергия создает баланс. Вот почему у вас есть яйца. То же самое вне балета, мужики, что с вами? Женщины в мире сейчас пытаются стать на роль мужчины Потому что вы их не тр**аете и потому что вы позор. Мужик это волк. Мужик, кто лев - это глава семьи, которий обо всем позаботится! Что с вами? Хватит быть соплей, будь мужчиной, будь воином, что с тобой такое? Никакого уважения к тебе, жизнь побьет тебя, поставит на колени и смоет тебя. Хороший подзатыльник дать, чтобы проснулся? Пипец!".

Фото: Сергей Полунин (instagram.com/sergeipolunin)

В понедельник Парижская опера подтвердила AFP, что они отозвали ему приглашение сыграть главную роль в "Лебедином озере" в следующем месяце, в постановке которого принц должен играть "репрессированного гомосексуалиста".

Художественный руководитель балета Парижской оперы Аурели Дюпон проинформировал танцорам о решении относительно отказа Полунину и отметил, что публичные заявления "талантливого артиста" не соответствуют ценностям компании.

Фото: Татуировки Сергея Полунина (instagram.com/sergeipolunin)

Кстати, в прошлую пятницу выходец из Херсона Полунин написал в своем Instagram пост с призывом давать пощечину тучным людям при встрече. По мнению танцора, это им пойдет на пользу.

Позже он занял данный пост в сети.

Напомним, ранее сандально известный танцор Сергей Полунин выдал на гора новый "перл" и предположил, если президент РФ Владимир Путин станет лидером всего мира - это будет полной победой над злом.

Также ранее Полунин, шокировавший поклонников своей татуировкой на груди с изображением президента РФ Владимира Путина, опозорился новой "одой", посвященной американскому лидеру Дональду Трампу.