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"Хватит быть соплей": скандальный Полунин насмешил украинцев новым "перлом"

STYLERЖизнь    30.12.2018 - 09:55
"Хватит быть соплей": скандальный Полунин насмешил украинцев новым "перлом"
Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Танцор разразился "одой" отношениям между мужчиной и женщиной

Известный танцор и звезда мирового балета Сергей Полунин, который ранее призвал объединить Украину и Россию, разразился новым "перлом" в адрес "сопливых" мужчин, а также их отношениям с женщинами. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.

"Артистам балета. Мужчина должен быть мужчиной. На сцене уже есть балерина, не должно быть двух. Мужская и женская энергия создает баланс. То же самое вне балета. Мужики, что с вами? Женщины в мире пытаются стать на роль мужчин. Потому что вы не занимаетесь с ними любовью, и потому что вы позор", - сказал он.

&quot;Хватит быть соплей&quot;: скандальный Полунин насмешил украинцев новым &quot;перлом&quot;

Скриншот поста (instagram.com/sergeipolunin)

Более того, Полунин также решил "вернутся к истокам".

"Мужик – это волк. Мужик – это лев – глава семьи, который обо всем позаботится. Что с вами? Хватит быть соплей. Будь мужчиной, будь воином. Никакого уважения к тебе. Жизнь побьет тебя, поставит на колени и смоет", - подчеркнул он.

Обратим внимание, что это стало причиной едких комментариев со стороны пользователей сети.

"Чушь какая. Женщины бывают разные. Просто мужчина должен быть добрым и умным человеком", - сказала пользователь Елена Лочикова.

"Я хочу пошутить, но все шутки вертятся только вокруг: "если мужиков не будет, то у нас останетесь вы", - подчеркнула юзер Аника Штольц.

"Сергей, завязывайте с наркотой. Стыдно вас читать", - подчеркнул пользователь Александр Валиев.

&quot;Хватит быть соплей&quot;: скандальный Полунин насмешил украинцев новым &quot;перлом&quot;

Скриншот комментариев (instagram.com/sergeipolunin)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Полунин нашел "замену" Путину.

А также рассказывали о том, что известный артист балета рассказал о своем тату с портретом Путина.

Очередное откровение скандального танцора Полунина поразило украинцев "Энергетическая защита": Полунин о своем тату с портретом Путина
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