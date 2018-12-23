"Делает мир более безопасным": Полунин нашел "замену" Путину

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Мужчина написал новую оду

Танцор балета Сергей Полунин, который недавно шокировал поклонников своей татуировкой на груди с изображением президента РФ Владимира Путина, опозорился новой "одой", посвященной американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Моя поддержка президенту Дональду Трампу за то, что он делает этот мир более безопасным. Мое уважение к вам и спасибо за то, что говорите правду про информационные каналы, которые говорят неправду. Они действительно такими являются и промывают мозги людям", - сказал он.

Обратим внимание, что причиной обращения к Трампу является то, как он обращается со СМИ.

"Большинство новостей однобокие, и говорят то, что угодно новому мировому порядку. Я могу подтвердить, что новости дают ложную информацию Им должно за это быть стыдно. Я счастлив, что он президент. Я был в Нью-Йорке, когда проходили выборы, я болел за него", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, звезда мирового балета Сергей Полунин недавно предложил объединить этот мир с помощью любви. В своей публикации в соцсети, скорее всего, артист имел ввиду объединение РФ и Украины, так как сакцентировал внимание на войне.

Добавим, что ранее Полунин похвастался тем, что он получил паспорт гражданина РФ.

Также мы писали, что танцор Сергей Полунин и-за поддержки агрессора был занесен в базу "Миротворец".