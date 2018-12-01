"Пособник российских оккупантов": Сергей Полунин попал в базу "Миротворца"

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

"Миротворец" назвал Поулнина пособником российских оккупантов

Уроженец Херсона, звезда мирового балета, известнейший танцор Сергей Полунин, который не так давно обвинял Россию в агрессии, встал на сторону Путина. Он опубликовал пост, в котором признался в любви к лидеру РФ, а также наколол татуировку на груди с его изображением. Из-за поддержки агрессора, он был занесен в базу "Миротворец".

Главная причина, по которой Полунин был внесен в список, получение танцором российского гражданства, а также получение паспорта гражданина РФ.

"Миротворец" назвал деятеля культуры "пособником российских оккупантов", а его слова и действия охарактеризовал как "антиукраинскую пропаганду".

В публикации процитировали его слова в отношении получения гражданства.

"Россия для меня всегда была и есть добром, я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей, которые создают революции и войны в Украине, Грузии и других странах", — цитируют слова Полунина на сайте "Миротворец".

Скриншот публикации в базе "Миротворец"

Напомним, что украинский "танцор-предатель" Полунин похвастался российским паспортом.

Ранее мы писали, что Полунин сделал интересное заявление.

Видео: РБК-Украина