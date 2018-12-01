ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Пособник російських окупантів": Сергій Полунін потрапив в базу "Миротворця"

STYLERПерсона    01.12.2018 - 12:53
"Пособник російських окупантів": Сергій Полунін потрапив в базу "Миротворця"
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

"Миротворець" назвав Поулнина пособником російських окупантів

Уродженець Херсона, зірка світового балету, відомий танцівник Сергій Полунін, який не так давно звинувачував Росію в агресії, встав на бік Путіна. Він опублікував пост, в якому зізнався в любові до лідера РФ, а також наколов татуювання на грудях з його зображенням. Через підтримку агресора, він був занесений у базу "Миротворець".

Головна причина, по якій Полунін був внесений у список - отримання танцюристом російського громадянства, а також отримання паспорта громадянина РФ.

"Миротворець" назвав діяча культури "пособником російських окупантів", а його слова і дії охарактеризував як "антиукраїнську пропаганду".

У публікації процитували його слова щодо отримання громадянства.

"Росія для мене завжди була і є добром, я дуже щасливий стати громадянином Росії і прийняти позицію проти злих і безсовісних людей, які створюють революції і війни в Україні, Грузії та інших країнах", — цитують слова Полуніна на сайті "Миротворець".

&quot;Пособник російських окупантів&quot;: Сергій Полунін потрапив в базу &quot;Миротворця&quot;

Скріншот публікації в базі "Миротворець"

Нагадаємо, що український "танцюрист-зрадник" Полунін похвалився російським паспортом.

Раніше ми писали, що Полунін зробив цікаву заяву.

Відео: РБК-Україна

"Це війна": реакція мережі на агресію Росії в Азовському морі Полунін показав татуювання з обличчям Путіна: шанувальники в шоці
Новини України агрессияМиротворецСергей Полунинтанцор
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся