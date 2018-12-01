"Пособник російських окупантів": Сергій Полунін потрапив в базу "Миротворця"

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

"Миротворець" назвав Поулнина пособником російських окупантів

Уродженець Херсона, зірка світового балету, відомий танцівник Сергій Полунін, який не так давно звинувачував Росію в агресії, встав на бік Путіна. Він опублікував пост, в якому зізнався в любові до лідера РФ, а також наколов татуювання на грудях з його зображенням. Через підтримку агресора, він був занесений у базу "Миротворець".

Головна причина, по якій Полунін був внесений у список - отримання танцюристом російського громадянства, а також отримання паспорта громадянина РФ.

"Миротворець" назвав діяча культури "пособником російських окупантів", а його слова і дії охарактеризував як "антиукраїнську пропаганду".

У публікації процитували його слова щодо отримання громадянства.

"Росія для мене завжди була і є добром, я дуже щасливий стати громадянином Росії і прийняти позицію проти злих і безсовісних людей, які створюють революції і війни в Україні, Грузії та інших країнах", — цитують слова Полуніна на сайті "Миротворець".

Скріншот публікації в базі "Миротворець"

Нагадаємо, що український "танцюрист-зрадник" Полунін похвалився російським паспортом.

Раніше ми писали, що Полунін зробив цікаву заяву.

Відео: РБК-Україна