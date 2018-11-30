Украинский "танцор-предатель" Полунин похвастался российским паспортом

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Документ был выдан артисту еще месяц назад

Известный украинский танцор балета Сергей Полунин, который ранее открыто выразил свою любовь к Владимиру Путину, чем вызвал гнев со стороны поклонников, похвастался тем, что он получил паспорт гражданина России. Соответствующие фото он опубликовал на своей странице в Instagram.

Выяснилось, что татуировками на теле и хвалебными речами в социальных сетях Полунин, которого уже прозвали не иначе, как "танцор-предатель", не ограничился. Артист балета сообщил, что получил паспорт гражданина России.

Скриншот поста (instagram.com/sergeipolunin)

На фотографиях, которые опубликовал Сергей Полунин, видно, что дата выдачи паспорта – 29 октября 2018 года. Также артист сопроводил фото очередными словами поддержки в адрес президента РФ.

"Россия для меня всегда была и есть добром, я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей, которые создают революции", - написал Сергей Полунин и добавил, что любовь и добро должны быть агрессивными.

"Любовь и добро должны быть такими же агрессивными и целеустремленными против зла, которое убивает людей и разрушает страны. Моя поддержка Владимиру Путину, который не продал свою страну и поддерживает свой народ", - рассказал артист балета.

Скриншот фото (instagram.com/sergeipolunin)

Напомним, ранее мы писали о том, что Полунин поставил на уши фанов новым фото с лицом Путина.

А также рассказывали о том, что Полунин показал тату с лицом Путина: поклонники в шоке.

Видео: РБК-Украина