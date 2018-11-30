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Український "танцюрист-зрадник" Полунін похвалився російським паспортом

STYLERПерсона    30.11.2018 - 09:15
Український "танцюрист-зрадник" Полунін похвалився російським паспортом
Колаж РБК-Україна

Документ був виданий артисту ще місяць тому

Відомий український танцюрист балету Сергій Полунін, який раніше відкрито висловив свою любов до Володимира Путіна, чим викликав гнів з боку шанувальників, похвалився тим, що він отримав паспорт громадянина Росії. Відповідні фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

З'ясувалося, що татуюваннями на тілі і хвалебними промовами в соціальних мережах Полунін, якого вже прозвали не інакше, як "танцюрист-зрадник", не обмежився. Артист балету повідомив, що отримав паспорт громадянина Росії.

Український &quot;танцюрист-зрадник&quot; Полунін похвалився російським паспортом

Скріншот поста (instagram.com/sergeipolunin)

На фотографіях, які опублікував Сергій Полунін, видно, що дата видачі паспорта – 29 жовтня 2018 року. Також артист супроводив фото черговими словами підтримки на адресу президента РФ.

"Росія для мене завжди була і є добром, я дуже щасливий стати громадянином Росії і прийняти позицію проти злих і безсовісних людей, які створюють революції", - написав Сергій Полунін і додав, що любов і добро повинні бути агресивними.

"Любов і добро мають бути такими ж агресивними і цілеспрямованими проти зла, яке вбиває людей і руйнує країни. Моя підтримка Володимиру Путіну, який не продав свою країну і підтримує свій народ", - розповів артист балету.

 

Скріншот фото (instagram.com/sergeipolunin)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Полунін поставив на вуха фанів новим фото з обличчям Путіна.

А також розповідали про те, що Полунін показав татуювання з обличчям Путіна: шанувальники в шоці.

Відео: РБК-Україна

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