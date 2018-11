Полунин поставил на уши фанов новым фото с лицом Путина

Коллаж РБК - Украина

Скандальный украинский танцор вызвал ажиотаж в сети

Известный украинский танцор Сергей Полунин опубликовал на своей странице в Instagram фото, которое повергло в шок многих его подписчиков.

На выложенном в сети снимке скандальный танцор позирует с татуировкой на груди - изображением президента РФ Владимира Путина, а также с татуировкой с гербом России - двуглавым орлом - на кулаке.

"Good has to be as aggressive as Evil !!! My love and Support for Russia. Love will win over everything. Добро должно быть такое же Агрессивное как и зло!!! Моя любовь и поддержка России. Любовь победит все", - подписал этот кадр Полунин, почему-то на английском и на русском языках.

Отметим, что ранее звезда балета уже публиковал в Instagram фото с новой татуировкой в виде лица Путина. Интересно, что на левой руке танцора при этом набита татуировка с изображением герба Украины.

Скриншот поста (instagram.com/sergeipolunin)

Фолловеры Сергея в своем большинстве высказались негативно в адрес Полунина:

"Баран", "Ну, у Гитлера точно такие были поклонники и рассказывали всем о своей любви и поддержке. Напомните что с ними и их кумиром?!", "Вот вот, именно большое стадо баран! Которое стало жертвой зомбоящика и до сих пор свято верят этим лживым ублюдкам во главе с основным ублюдосом, и восторгаются", " Сергей, ты иуда. Даже русский украинофоб-ватник не смог бы выложить такой пост ".

Скриншот комментариев (instagram.com/sergeipolunin)

Напомним, Сергей Полунин родился в Херсоне. В 2002 году стал призером Международного конкурса имени Сержа Лифаря. В возрасте 13 лет переехал в Лондон, чтобы учиться в Школе Королевского балета. В 17 был принят в труппу лондонского Королевского балета. Два года спустя стал самым молодым премьером в истории этой труппы.

В 22 года Сергей уезжает в Россию, где летом 2012 года по приглашению художественного руководителя балетных трупп двух российских театров Игоря Зеленского становится премьером Московского музыкального театра им. Станиславского — Немировича-Данченко и одновременно — постоянным приглашенным солистом Новосибирского театра оперы и балета. В 2016 году по приглашению того же Игоря Зеленского стал приглашенным солистом Баварского государственного балета (Мюнхен).

