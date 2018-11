Полунін поставив на вуха фанів новим фото з обличчям Путіна

Колаж РБК - Україна

Скандальний український танцюрист викликав ажіотаж у мережі

Відомий український танцівник Сергій Полунін опублікував на своїй сторінці в Instagram фото, яке шокувало багатьох його підписників.

На викладеному в мережі знімку скандальний танцюрист позує з татуюванням на грудях - зображенням президента РФ Володимира Путіна, а також з татуюванням з гербом Росії - двоголовим орлом - на кулаці.

"Good has to be as aggressive as Evil !!! My love and Support for Russia. Love will win over everything. Добро повинно бути таке ж Агресивне як і зло!!! Моя любов і підтримка Росії. Кохання переможе все", - підписав цей кадр Полунін, чомусь англійською та російською мовами.

Відзначимо, що раніше зірка балету вже публікував в Instagram фото з новим татуюванням у вигляді обличчя Путіна. Цікаво, що на лівій руці танцюриста при цьому набите татуювання із зображенням герба України.

Скріншот поста (instagram.com/sergeipolunin)

Фолловери Сергія в своїй більшості висловилися негативно на адресу Полуніна:

"Баран", "Ну, у Гітлера точно такі були шанувальники та розповідали всім про свою любов і підтримку. Нагадайте що з ними і їх кумиром?!", "Ось-ось, саме велике стадо баран! Яке стало жертвою зомбоящика і досі свято вірять цим брехливим виродків на чолі з основним ублюдосом, і захоплюються", " Сергію, ти іуда. Навіть російський українофоб-ватник не зміг би викласти такій пост ".

Скріншот коментарів (instagram.com/sergeipolunin)

Нагадаємо, Сергій Полунін народився в Херсоні. У 2002 році став призером Міжнародного конкурсу імені Сержа Лифаря. У віці 13 років переїхав до Лондона, щоб вчитися в Школі Королівського балету. У 17 був прийнятий в трупу лондонського Королівського балету. Два роки потому став наймолодшим прем'єром у історії цієї трупи.

У 22 роки Сергій їде в Росію, де влітку 2012 року на запрошення художнього керівника балетних труп двох російських театрів Ігоря Зеленського стає прем'єром Московського музичного театру ім. Станіславського — Немировича-Данченка і одночасно — постійним запрошеним солістом Новосибірського театру опери та балету. У 2016 році на запрошення того ж Ігоря Зеленського став запрошеним солістом Баварського державного балету (Мюнхен).

Раніше ми писали про те, що артист балету Сергій Полунін зізнався в любові до президента РФ.

Також ми розповідали про те, що Сергій Полунін відхрестився від поста в соціальній мережі і повідомив, що нічого про це не знає.

Пізніше в скандалі з Полуніним сплив новий нюанс.

Відео РБК - Україна