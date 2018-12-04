"Новый мировой порядок": Полунин предложил объединить Украину и Россию

Фото: (facebook.com/sergeipolunin.dancer)

Полунин посчитал, что объединение стран защитит людей от гибели

Известный украинский танцор, звезда мирового балета Сергей Полунин, который недавно сделал татуировку с лицом Путина, предлагает объединить этот мир с помощью любви. В своей публикации, скорее всего, артист имел ввиду объединение России и Украины, так как сакцентировал внимание на войне. Об этом артист написал в своем микроблоге в Instagram.

Полунин отметил, что современный мир идет по очень опасному пути, который ведет к разрушению, и он непременно должен стать одним целым.

"Обращение к последователям нового мирового порядка. Вы не смогли объединить мир через войны, разрушения, революции и беспорядки. В будущем все только ухудшится, будет опаснее для вас и для других людей. Мне была дана миссия Вселенной с бесконечной энергией и поддержкой - объединить этот мир с помощью любви! Это единственный настоящий, самый мощный способ это сделать. Мы идем по очень опасному пути, который, скорее всего, приведет к разрушению нас всех... Я прошу всех людей помочь мне объединить этот мир с помощью любви. Вместе мы это сделаем", - написал Полунин.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/sergeipolunin

В комментариях пользователи стали выражать свое недовольство. В сети отметили, что от большой любви война не происходит. Также пользователи попросили, чтоб в следующий раз артист призвал Россию убрать танки с Востока Украины.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/sergeipolunin

Напомним, что Сергей Полунин попал в базу "Миротворца".

Ранее мы писали, что украинский "танцор-предатель" Полунин похвастался российским паспортом

Видео: РБК-Украина