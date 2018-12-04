"Новий світовий порядок": Полунін запропонував об'єднати Україну і Росію

Фото: (facebook.com/sergeipolunin.dancer)

Полунін вважає, що об'єднання країн захистить людей від загибелі

Відомий український танцюрист, зірка світового балету Сергій Полунін, який нещодавно зробив татуювання з обличчям Путіна, пропонує об'єднати цей світ з допомогою любові. У своїй публікації, швидше за все, артист мав на увазі об'єднання Росії і України, так як закцентував увагу на війні. Про це артист написав у своєму мікроблозі в Instagram.

Полунін зазначив, що сучасний світ йде по дуже небезпечному шляху, який веде до руйнування, і він неодмінно повинен стати одним цілим.

"Звернення до послідовників нового світового порядку. Ви не змогли об'єднати світ через війни, руйнування, революції і заворушення. В майбутньому все тільки погіршиться, буде небезпечніше для вас і для інших людей. Мені була дана місія Всесвіту з нескінченною енергією і підтримкою - об'єднати цей світ з допомогою любові! Це єдиний справжній, самий потужний спосіб це зробити. Ми йдемо по дуже небезпечному шляху, який, швидше за все, призведе до руйнування нас всіх... Я прошу всіх людей допомогти мені об'єднати цей світ з допомогою любові. Разом ми це зробимо", - написав Полунін.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/sergeipolunin

У коментарях користувачі стали висловлювати своє невдоволення. У мережі зазначили, що від великої любові війна не відбувається. Також користувачі попросили, щоб наступного разу артист закликав Росію прибрати танки зі Сходу України.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/sergeipolunin

Нагадаємо, що Сергій Полунін потрапив в базу "Миротворця".

Раніше ми писали, що український "танцюрист-зрадник" Полунін похвалився російським паспортом.

Відео: РБК-Україна