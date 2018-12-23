"Робить світ більш безпечним": Полунін знайшов "заміну" Путіну

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Чоловік написав нову оду

Танцюрист балету Сергій Полунін, який нещодавно шокував шанувальників своїм татуюванням на грудях із зображенням президента РФ Володимира Путіна, зганьбився новою "одою", яка присвячена американському лідерові Дональду Трампу. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Моя підтримка президенту Дональду Трампу за те, що він робить цей світ більш безпечним. Моя повага до вас і дякую за те, що говорите правду про інформаційні канали, які кажуть неправду. Вони дійсно такими є і промивають мізки людям", - сказав він.

Звернемо увагу, що причиною звернення до Трампу є те, як він поводиться зі ЗМІ.

"Більшість новин однобокі, і говорять те, що завгодно нового світового порядку. Я можу підтвердити, що новини дають неправдиву інформацію Їм має бути соромно за це. Я щасливий, що він президент. Я був в Нью-Йорку, коли проходили вибори, я вболівав за нього", - підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, зірка світового балету Сергій Полунін нещодавно запропонував об'єднати цей світ з допомогою любові. У своїй публікації. В соцмережі, швидше за все, артист мав на увазі об'єднання РФ і України, так як закцентував увагу на війні.

Додамо, що раніше Полунін похвалився тим, що він отримав паспорт громадянина РФ.

Також ми писали, що танцівник Сергій Полунін, та за підтримки агресора був занесений у базу "Миротворець".