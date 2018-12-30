"Вистачить бути соплею": скандальний Полунін насмішив українців новим "перлом"

Танцюрист вибухнув "одою" відносинам між чоловіком і жінкою
Відомий танцюрист і зірка світового балету Сергій Полунін, який раніше закликав об'єднати Україну і Росію, вибухнув новим "перлом" на адресу "сопливих" чоловіків, а також їх відносин з жінками. Відповідний пост він розмістив на своїй сторінці в Instagram.
"Артистам балету. Чоловік повинен бути чоловіком. На сцені вже є балерина, не повинно бути двох. Чоловіча та жіноча енергія створює баланс. Те ж саме поза балету. Мужики, що з вами? Жінки в світі намагаються стати на роль чоловіків. Тому що ви не займаєтеся з ними любов'ю, і тому що ви ганьба", - сказав він.
Скріншот поста (instagram.com/sergeipolunin)
Більш того, Полунін також вирішив "повернуться до витоків".
"Мужик – це вовк. Мужик – це лев – голова сім'ї, який про все подбає. Що з вами? Вистачить бути соплею. Будь чоловіком, будь воїном. Ніякої поваги до тебе. Життя поб'є тебе, поставить на коліна і змиє", - підкреслив він.
Звернемо увагу, що це стало причиною їдких коментарів з боку користувачів мережі.
"Нісенітниця якась. Жінки бувають різні. Просто чоловік повинен бути добрим і розумним людиною", - сказала користувач Олена Лочикова.
"Я хочу пожартувати, але все жарти крутиться тільки навколо: "якщо мужиків не буде, то у нас ви залишитеся", - підкреслила юзер Аніка Штольц.
"Сергій, зав'язуйте з наркотою. Соромно вас читати", - підкреслив користувач Олександр Валієв.
Скріншот коментарів (instagram.com/sergeipolunin)
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Полунін знайшов "заміну" Путіну.
А також розповідали про те, що відомий артист балету розповів про своє тату з портретом Путіна.