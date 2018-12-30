"Вистачить бути соплею": скандальний Полунін насмішив українців новим "перлом"

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Танцюрист вибухнув "одою" відносинам між чоловіком і жінкою

Відомий танцюрист і зірка світового балету Сергій Полунін, який раніше закликав об'єднати Україну і Росію, вибухнув новим "перлом" на адресу "сопливих" чоловіків, а також їх відносин з жінками. Відповідний пост він розмістив на своїй сторінці в Instagram.

"Артистам балету. Чоловік повинен бути чоловіком. На сцені вже є балерина, не повинно бути двох. Чоловіча та жіноча енергія створює баланс. Те ж саме поза балету. Мужики, що з вами? Жінки в світі намагаються стати на роль чоловіків. Тому що ви не займаєтеся з ними любов'ю, і тому що ви ганьба", - сказав він.

Скріншот поста (instagram.com/sergeipolunin)

Більш того, Полунін також вирішив "повернуться до витоків".

"Мужик – це вовк. Мужик – це лев – голова сім'ї, який про все подбає. Що з вами? Вистачить бути соплею. Будь чоловіком, будь воїном. Ніякої поваги до тебе. Життя поб'є тебе, поставить на коліна і змиє", - підкреслив він.

Звернемо увагу, що це стало причиною їдких коментарів з боку користувачів мережі.

"Нісенітниця якась. Жінки бувають різні. Просто чоловік повинен бути добрим і розумним людиною", - сказала користувач Олена Лочикова.

"Я хочу пожартувати, але все жарти крутиться тільки навколо: "якщо мужиків не буде, то у нас ви залишитеся", - підкреслила юзер Аніка Штольц.

"Сергій, зав'язуйте з наркотою. Соромно вас читати", - підкреслив користувач Олександр Валієв.

Скріншот коментарів (instagram.com/sergeipolunin)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Полунін знайшов "заміну" Путіну.

А також розповідали про те, що відомий артист балету розповів про своє тату з портретом Путіна.