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"Энергетическая защита": Полунин о своем тату с портретом Путина

STYLERПерсона    05.12.2018 - 20:09
"Энергетическая защита": Полунин о своем тату с портретом Путина
Фото: коллаж РБК-Украина

Артист рассказал, что подобной татуировкой намеревался защитить президента РФ от "негативной энергетики"

Скандальный украинский танцор балета Сергей Полунин, который недавно шокировал поклонников своей татуировкой на груди с изображением президента РФ Владимира Путина, объяснил поступок. По словам артиста, такая идея посетила его после начала массивной критики в медиа в адрес руководства Российской Федерации, передают росСМИ.

Уроженец Херсона заявил, что подобной татуировкой намеревался защитить Путина от "негативной энергетики".

"Я сделал татуировку как энергетическую защиту – слишком много атаки на одного человека", - рассказал Полунин.

Также он добавил, что в то время обладал большим количеством сил и энергии, и танцор собрался "перекинуть на себя часть этой негативной энергетики".

Как сообщалось ранее, звезда мирового балета Сергей Полунин недавно предложил объединить этот мир с помощью любви. В своей публикации в соцсети, скорее всего, артист имел ввиду объединение РФ и Украины, так как сакцентировал внимание на войне.

Добавим, что ранее Полунин похвастался тем, что он получил паспорт гражданина РФ

Также мы писали, что танцор Сергей Полунин и-за поддержки агрессора был занесен в базу "Миротворец".

Напомним, 

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