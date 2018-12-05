"Енергетична безпека": Полунін про своє тату із портретом Путіна

Фото: колаж РБК-Україна

Артист розповів, що таким татуюванням мав намір захистити президента РФ від "негативної енергетики"

Скандальний український танцюрист балету Сергій Полунін, який нещодавно шокував шанувальників своїм татуюванням на грудях із зображенням президента РФ Володимира Путіна, пояснив вчинок. За словами артиста, така ідея з'явилася у нього після початку масивної критики в медіа на адресу керівництва Російської Федерації, передають росЗМІ.

Уродженець Херсона заявив, що таким татуюванням мав намір захистити Путіна від "негативної енергетики".

"Я зробив татуювання як енергетичну захист – занадто багато атаки на одну людину", - розповів Полунін.

Також він додав, що в той час володів великою кількістю сил і енергії, і танцюрист зібрався "перекинути на себе частину цієї негативної енергетики".

Як повідомлялося раніше, зірка світового балету Сергій Полунін нещодавно запропонував об'єднати цей світ з допомогою любові. У своїй публікації В соцмережі, швидше за все, артист мав на увазі об'єднання РФ і України, так як закцентував увагу на війні.

Додамо, що раніше Полунін похвалився тим, що він отримав паспорт громадянина РФ.

Також ми писали, що танцівник Сергій Полунін, та за підтримки агресора був занесений у базу "Миротворець".

Нагадаємо,

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Відео: РБК-Україна