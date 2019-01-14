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Скандального Полуніна зняли з вистави у Франції: усі подробиці

STYLERПерсона    14.01.2019 - 18:36
Скандального Полуніна зняли з вистави у Франції: усі подробиці
Фото: колаж РБК-Україна

Прем'єра вистави "Лебедине озеро" в Парижі запланована на лютий

У Франції Балет Паризької опери зняли скандального українського танцюриста Сергія Полуніна з вистави "Лебедине озеро" після його гомофобної та "сексистьскі пихатої" промови в соціальних мережах. Про це в понеділок, 14 січня, пише France 24.

Сама прем'єра вистави намічена на лютий. 29-річний артист мав зіграти у виставі головну роль.

Причиною відмови Полуніну у виході на сцену паризької опери став його грудневий пост в Instagram, в якому той звернувся до артистів балету із секстистським закликом:

"Чоловік повинен бути чолов'ягою на сцені, вже є балерина, не повинно бути двох. Чоловік повинен бути чоловіком, а жінка жінкою. Чоловіча та Жіноча енергія створює баланс. Ось чому у вас є яйця. Те ж саме поза балету, чоловіки, що з вами? Жінки в світі зараз намагаються стати на роль чоловіка Бо ви їх не тр**аете і тому що ви ганьба. Мужик це вовк. Мужик, хто лев - це голова родини, який про все подбає! Що з вами? Вистачить бути соплею, будь чоловіком, будь воїном, що з тобою таке? Жодної поваги до тебе, життя поб'є тебе, поставить на коліна і змиє тебе. Доброго стусана дати, щоб прокинувся? Піпец!".

Скандального Полуніна зняли з вистави у Франції: усі подробиці

Фото: Сергій Полунін (instagram.com/sergeipolunin)

У понеділок Паризька опера підтвердила AFP, що вони відкликали йому запрошення зіграти головну роль в "Лебединому озері" в наступному місяці, у постановці якого принц повинен грати "репресованого гомосексуаліста".

Художній керівник балету Паризької опери Аурелі Дюпон поінформував танцюристів про рішення щодо відмови Полуніну та зазначив, що публічні заяви "талановитого артиста" не відповідають цінностям компанії.

Скандального Полуніна зняли з вистави у Франції: усі подробиці

Фото: Татуювання Сергія Полуніна (instagram.com/sergeipolunin)

До слова, минулої п'ятниці вихідець зі Херсона Полунін написав у своєму Instagram пост із закликом давати ляпаса огрядним людям при зустрічі. На думку танцюриста, це піде їм на користь.

Пізніше він зайняв цей пост у мережі.

Нагадаємо, раніше сандально відомий танцівник Сергій Полунін видав на гора новий "перл" і припустив, якщо президент РФ Володимир Путін стане лідером усього світу - це буде повною перемогою над злом.

Також раніше Полунін, шокував шанувальників своєї татуюванням на грудях із зображенням президента РФ Володимира Путіна, зганьбився нової "одою", присвяченій американському лідерові Дональду Трампу.

"Вистачить бути соплею": скандальний Полунін насмішив українців новим "перлом" "Робить світ більш безпечним": Полунін знайшов "заміну" Путіну
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