В сети высмеивают Полунина за предложение сделать Путина "лидером мира"

Коллаж РБК-Украина

Танцор назвал Путина "хорошим человеком", способным победить вселенское зло

Скандально известный танцор Сергей Полунин выдал на гора новый "перл". В своем Instagram он опубликовал пост, в котором предположил, если президент РФ Владимир Путин станет лидером всего мира - это будет полной победой над злом.

Полунин утверждает, что его энергия поможет Путину помочь в победе над вселенским злом.

Также танцор-скандалист назвал Путина хорошим человеком, сильным и харизматичным, полным света и любви.

Скриншот поста (instagram.com/sergeipolunin/)

Пользователи соцсети бурно отреагировали на такое заявление и подняли танцора на смех. Некоторые утверждают, что эти посты за Полунина пишет кто-то другой, другие обвиняют танцора в троллинге. Есть даже предположения, что скандалист находится под воздействием запретных веществ или же "ударился головой о станок".

"Когда вас отпустит уже?", - спрашивает nova.nataliya.

"Поклонение Путину, да и любому политику в мире, это лишнее. Хочется больше постов, связанных с вашим творчеством, а не с политикой", - пишет elonalok

"Может это жирный троллинг такой?", - предполагает voskresyasha.

Скриншот комментариев (instagram.com/sergeipolunin/)

Сергей, лучше танцуйте, хватит политики. И в мире полно прекрасных людей, получше Путина, я думаю", - советует tati_goncharova.

"Интересно, кто вообще пишет в Инстаграме Сергея. Мало какие звезды мировой величины сами ведут соцсети. Тем более - танцоры такого уровня, где пашешь целыми днями", - интересуется sobachka_31.

"Все, по ходу крыша потекла. Срочно к станку", - пишет mikhaylov_serg.

Скриншот комментариев (instagram.com/sergeipolunin/)

Напомним, недавно замдиректора ГБР Варченко допросили из-за "тиндер-скандала" с ее мужем.

Кстати, ранее в сети широко обсуждали скандал из-за публикации руководителя Волынской дирекции Укрпочты Ивана Шевчука антиукраинского видео.

Также мы писали о том, что певица Анна Седокова возмутила фанов голой грудью - пользователи назвали это вульгарщиной.