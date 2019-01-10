В сети высмеивают Полунина за предложение сделать Путина "лидером мира"

Танцор назвал Путина "хорошим человеком", способным победить вселенское зло
Скандально известный танцор Сергей Полунин выдал на гора новый "перл". В своем Instagram он опубликовал пост, в котором предположил, если президент РФ Владимир Путин станет лидером всего мира - это будет полной победой над злом.
Полунин утверждает, что его энергия поможет Путину помочь в победе над вселенским злом.
Также танцор-скандалист назвал Путина хорошим человеком, сильным и харизматичным, полным света и любви.
Скриншот поста (instagram.com/sergeipolunin/)
Пользователи соцсети бурно отреагировали на такое заявление и подняли танцора на смех. Некоторые утверждают, что эти посты за Полунина пишет кто-то другой, другие обвиняют танцора в троллинге. Есть даже предположения, что скандалист находится под воздействием запретных веществ или же "ударился головой о станок".
"Когда вас отпустит уже?", - спрашивает nova.nataliya.
"Поклонение Путину, да и любому политику в мире, это лишнее. Хочется больше постов, связанных с вашим творчеством, а не с политикой", - пишет elonalok
"Может это жирный троллинг такой?", - предполагает voskresyasha.
Скриншот комментариев (instagram.com/sergeipolunin/)
Сергей, лучше танцуйте, хватит политики. И в мире полно прекрасных людей, получше Путина, я думаю", - советует tati_goncharova.
"Интересно, кто вообще пишет в Инстаграме Сергея. Мало какие звезды мировой величины сами ведут соцсети. Тем более - танцоры такого уровня, где пашешь целыми днями", - интересуется sobachka_31.
"Все, по ходу крыша потекла. Срочно к станку", - пишет mikhaylov_serg.
Скриншот комментариев (instagram.com/sergeipolunin/)
Напомним, недавно замдиректора ГБР Варченко допросили из-за "тиндер-скандала" с ее мужем.
Кстати, ранее в сети широко обсуждали скандал из-за публикации руководителя Волынской дирекции Укрпочты Ивана Шевчука антиукраинского видео.
Также мы писали о том, что певица Анна Седокова возмутила фанов голой грудью - пользователи назвали это вульгарщиной.