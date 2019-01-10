ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У мережі висміюють Полуніна за пропозицію зробити Путіна "лідером світу"

STYLERПерсона    10.01.2019 - 17:13
У мережі висміюють Полуніна за пропозицію зробити Путіна "лідером світу"
Колаж РБК-Україна

Танцюрист назвав Путіна "хорошою людиною", здатним перемогти вселенське зло

Скандально відомий танцівник Сергій Полунін видав на гора новий "перл". У своєму Instagram він опублікував пост, в якому припустив, якщо президент РФ Володимир Путін стане лідером усього світу - це буде повною перемогою над злом.

Полунін стверджує, що його енергія допоможе Путіну допомогти у перемозі над вселенським злом.

Також танцюрист-скандаліст назвав Путіна хорошою людиною, сильною і харизматичною, повною світла і любові.

У мережі висміюють Полуніна за пропозицію зробити Путіна &quot;лідером світу&quot;

Скріншот поста (instagram.com/sergeipolunin/)

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на таку заяву і підняли танцюриста на сміх. Деякі стверджують, що ці пости за Полуніна пише хтось інший, інші звинувачують танцюриста в тролінгу. Є навіть припущення, що скандаліст знаходиться під впливом заборонених речовин або ж "вдарився головою об станок".

"Коли вас відпустить вже?", - запитує nova.nataliya.

"Поклоніння Путіну, так і будь-якому політику в світі, це зайве. Хочеться більше постів, пов'язаних з вашою творчістю, а не з політикою", - пише elonalok.

"Може, це жирний такий троллінг?", - передбачає voskresyasha.

У мережі висміюють Полуніна за пропозицію зробити Путіна &quot;лідером світу&quot;

Скріншот коментарів (instagram.com/sergeipolunin/)

Сергій, краще танцюйте, вистачить політики. І в світі повно прекрасних людей, краще Путіна, я думаю", - радить tati_goncharova.

"Цікаво, хто взагалі пише в Інстаграмі Сергія. Мало які зірки світової величини самі ведуть соцмережі. Тим більше - танцюристи такого рівня, де пашеш цілими днями", - цікавиться sobachka_31.

"Все, по ходу дах потік. Терміново до станка", - пише mikhaylov_serg.

У мережі висміюють Полуніна за пропозицію зробити Путіна &quot;лідером світу&quot;

Скріншот коментарів (instagram.com/sergeipolunin/)

Нагадаємо, нещодавно заступника директора ДБР Варченко допитали через "тиндер-скандал" з її чоловіком.

До речі, раніше у мережі широко обговорювали скандал через публікацію керівника Волинської дирекції Укрпошти Івана Шевчука антиукраїнського відео.

Також ми писали про те, що співачка Анна Седокова обурила фанів голими грудьми - користувачі назвали це вульгарщиною.

Euronews потрапив у скандал через голови "ДНР" Захарченко Програми "Схеми" і "Наші Гроші" можу зникнути з ефіру телеканалу UA:Перший
Новини України скандалПолунин
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся