У мережі висміюють Полуніна за пропозицію зробити Путіна "лідером світу"

Колаж РБК-Україна

Танцюрист назвав Путіна "хорошою людиною", здатним перемогти вселенське зло

Скандально відомий танцівник Сергій Полунін видав на гора новий "перл". У своєму Instagram він опублікував пост, в якому припустив, якщо президент РФ Володимир Путін стане лідером усього світу - це буде повною перемогою над злом.

Полунін стверджує, що його енергія допоможе Путіну допомогти у перемозі над вселенським злом.

Також танцюрист-скандаліст назвав Путіна хорошою людиною, сильною і харизматичною, повною світла і любові.

Скріншот поста (instagram.com/sergeipolunin/)

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на таку заяву і підняли танцюриста на сміх. Деякі стверджують, що ці пости за Полуніна пише хтось інший, інші звинувачують танцюриста в тролінгу. Є навіть припущення, що скандаліст знаходиться під впливом заборонених речовин або ж "вдарився головою об станок".

"Коли вас відпустить вже?", - запитує nova.nataliya.

"Поклоніння Путіну, так і будь-якому політику в світі, це зайве. Хочеться більше постів, пов'язаних з вашою творчістю, а не з політикою", - пише elonalok.

"Може, це жирний такий троллінг?", - передбачає voskresyasha.

Скріншот коментарів (instagram.com/sergeipolunin/)

Сергій, краще танцюйте, вистачить політики. І в світі повно прекрасних людей, краще Путіна, я думаю", - радить tati_goncharova.

"Цікаво, хто взагалі пише в Інстаграмі Сергія. Мало які зірки світової величини самі ведуть соцмережі. Тим більше - танцюристи такого рівня, де пашеш цілими днями", - цікавиться sobachka_31.

"Все, по ходу дах потік. Терміново до станка", - пише mikhaylov_serg.

Скріншот коментарів (instagram.com/sergeipolunin/)

Нагадаємо, нещодавно заступника директора ДБР Варченко допитали через "тиндер-скандал" з її чоловіком.

До речі, раніше у мережі широко обговорювали скандал через публікацію керівника Волинської дирекції Укрпошти Івана Шевчука антиукраїнського відео.

Також ми писали про те, що співачка Анна Седокова обурила фанів голими грудьми - користувачі назвали це вульгарщиною.