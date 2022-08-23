Які застарілі фінансові звички заважають вам бути щасливими: перебиваєтеся малим

Краще без грошей, але своє

Наші батьки вважали, що першочергові покупки в житті - це квартира і машина. Тому вони половину життя збирали кошти, відмовляли собі в багатьох речах, нормальному відпочинку та іншому, щоб купити житлоплощу.

І сильно раділи, коли змогли купити маленьку квартиру в панельному будинку. Потім також відмовляли собі у всьому, щоб зробити ремонт, купити меблі. А потім розуміли, що все життя угробили на квартиру і при цьому нічого толком не бачили, не насолоджувалися життя і не відпочивали.

Зараз ці цінності застаріли й багато людей дотримуються думки, що краще орендувати хороше житло з усіма умовами, ніж працювати на трьох роботах заради маленької квартири.

Сучасний ритм життя нам диктує нові правила і є сенс в тому, щоб не обростати речами, не прив'язуватися до одного місця і мати можливість досліджувати світ і отримувати задоволення від життя.

Не відкладаєте гроші на відпустку

Ще одна стара установка, яка дісталася нам від попереднього покоління. Здається, що відпустка в теплих краях - це доступно тільки багатим людям. Але насправді відкласти на 10 днів в Туреччині або Єгипті можна за рік абсолютно спокійно.

Якісний відпочинок повинен бути в сучасному житті обов'язково і якщо тільки постійно працювати, то ніякої продуктивності, гарного самопочуття і душевної гармонії не буде.

Обов'язково навчиться відкладати на відпустку з кожного доходу і, хоча б раз на рік дозвольте собі відвідати те місце або країну, про які мрієте.

Економите на собі

Чим більше людина себе обмежує, тим більше їй хочеться вибратися за рамки, які створені штучно. Звичка відкладати на "чорний день" призводить до незадоволеності в житті й цілком імовірним зривів.

Багато хто вважає нормальним відмовляти собі в смачній їжі, квітах, гарному одязі та відпочинку. І отримавши зарплату, такі люди думають тільки про корисні речі. А інше вважається неважливим.

Жінки на всі свята замовляють собі в подарунок кухонну техніку - це все, звичайно ж, потрібно і корисно. Але приносить користь і радість тільки квартирі, а не жінці.

Купівля дешевого одягу і взуття призводить до зниження самооцінки, а це негативно впливає абсолютно на все - від роботи до особистих відносин. І це, не кажучи про те, що дешеві та неякісні речі виходять з ладу набагато швидше і потрібно знову йти за покупками.

Сувора економія на продуктах може стати причиною проблем зі здоров'ям.

Тримаєтеся за стару роботу

Стабільна і постійна робота була пріоритетом у наших батьків. І часом ми теж боїмося що-небудь змінити - переїхати, знайти роботу до душі, змінити звичний спосіб життя або свої звички.

Наші батьки не змінювали роботу через проблеми з колегами або за відсутності кар'єрного росту - стабільність вважалася понад усе.

На щастя, сучасний світ в цьому відношенні більш гнучкий. І можна в будь-якому віці освоїти нову професію, запустити власну справу, міняти робоче місце де того часу, поки вам не стане комфортно і радісно.

Якщо у вашій роботі немає таких факторів, як задоволення, кар'єрне зростання, висока зарплата - не тримайтеся за неї, шукайте те, що потрібно саме вам.

Даєте в борг

Звичка допомагати друзям і родичам криється не у вихованні, а в нашій власній психології. Часом у вас незрозуміле почуття провини перед близькими або бажання бути потрібними для них - і ви не можете відмовити в проханні зайняти грошей.

Добре, коли у вас така можливість є і це не сильно відобразитися на вашому фінансовому становищі, і ваші близькі повернуть суму в строк. А якщо це не так і ви віддаєте фактично всі свої заощадження?

Ви маєте повне право відмовити та проігнорувати реакцію оточуючих. І якщо на вас образилися за те, що ви не віддаєте останнє, то справа не в вас, а в ваших близьких. Вони вами маніпулюють.

Не відмовляєтеся від старого типу мислення

Якщо ви можете собі це дозволити - замовте вечерю з доставкою додому, а не падайте від втоми на кухні. Купуйте одяг, який коштує дорожче - він приносить вам задоволення. Їдьте додому на таксі, а не трамваї ввечері.

Людям, які росли в бідності й змогли потім багато досягти, дуже складно перебудувати свій спосіб мислення. Вони довгий час на всьому економили й тому звикли відмовляти собі у всьому навіть тоді, коли рахунок у банку став з багатьма нулями.

Якщо у вас є кошти взяти помічницю по дому і звільнити час для саморозвитку, спорту, дітей або роботи - візьміть. Якщо ви можете собі щось дозволити - дозвольте.

Старі установки позбавляють радості від заробляння коштів. Який в них сенс, якщо ви живете точно так само, як і на самому початку своєї кар'єри.

Складно змінювати підхід кардинально? Почніть з малого. Якщо у вас після оплати комунальних послуг, оренди житла, покупки продуктів та інших важливих статей витрат залишилися чималі кошти - витратьте щось особисто на себе. Позбавтеся від думок "це дорого, а значить мені не потрібно". Це підвищить вашу самооцінку і допоможе розслабитися.