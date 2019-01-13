ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Кожна третя токсична": як вибрати безпечну іграшку для дитини

STYLERЖиття    13.01.2019 - 08:54

Відео: небезпека іграшок для дітей (Youtube-канал/ТСН)

На сьогоднішній день практично кожна третя іграшка в Україні є токсичною і може викликати у дитини цілий спектр захворювань. Про це повідомляє ТСН.

Так, один з експертів з легкістю зламав деталі магнітного конструктора, показуючи, що всередині нього є дрібні магнітні деталі, які дитина може з легкістю проковтнути.

"Одне тільки хірургічне втручання зможе допомогти. Відмінність цієї дешевої підробки від оригіналу – в міцності. Конструктор, коштує в п'ять разів дорожче, зламати нереально навіть дорослому", - сказала Наталя.

&quot;Кожна третя токсична&quot;: як вибрати безпечну іграшку для дитини

Скріншот з відео (Youtube-канал/ТСН)

Більше того, українцям розповіли, у якому випадку іграшку треба "обходити десятою дорогою".

"Якщо пахне пластиком, такий товар слід обходити десятою дорогою. Відповідальні виробники не дозволять появи товарів під своїм брендом, які віддають чимось токсичним. У популярних лялечок використовують пом'якшувачі пластику – це здешевлює іграшку на 300 гривень, але може вплинути на роботу нирок, печінки, мозку, на репродуктивну і ендокринну систему дитини", - підкреслюється в повідомленні.

&quot;Кожна третя токсична&quot;: як вибрати безпечну іграшку для дитини

Скріншот з відео (Youtube-канал/ТСН)

Нагадаємо, в дитячих іграшках з пластмаси, кераміки і фарбах може міститися небезпечна речовина, яке викликає рак.

Раніше ми писали про те, що у 11-річної дівчинки дивом зникла злоякісна пухлина.

А також розповідали про те, що експерти назвали продукт, який треба їсти щодня, щоб захистити себе від раку.

Штраф за нецензурщину: дядька і матір звинувачують у насильстві над дитиною "Звучить Scorpions": у Львівській області оригінально повідомляють про народження дітей
Новини України детиподарокигрушки
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся