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Удивительный случай: у 11-летней девочки чудом исчезла злокачественная опухоль

STYLERЖизнь    20.12.2018 - 11:54

Видео: (YouTube/KVUE)

В США, в штате Техас 11-летняя девочка попала в больницу с диагнозом "диффузная глиома ствола головного мозга". Врачи утверждали, что болезнь не подлежит лечению, а у Роксли Досс тем временем все больше ухудшалось зрение и все чаще появлялись головные боли. Соответствующий ролик можно просмотреть на YouTube-канале.

Врачи считали, что девочка неизлечима, страшный диагноз подтверждал, что у ребенка нет шанса выжить. Медики видели только один выход - провести курс радиотерапии, чтобы несколько сдержать развитие заболевания. 

Удивительный случай: у 11-летней девочки чудом исчезла злокачественная опухольСкриншот

Родителям оставалось лишь надеяться на лучшее. Спустя три месяца Роксли прошла повторное обследование и снимки МРТ показали, что новообразование бесследно исчезло. Шокирующий случай поверг медиков в шок, ведь форма рака у Роксли была крайне агрессивной и шансы спасти ее были минимальны.

Удивительный случай: у 11-летней девочки чудом исчезла злокачественная опухольСкриншот

На данный момент девочка остается под наблюдением врачей и проходит курс иммунотерапии для укрепления сил своего организма, чтобы онкологическое заболевание не вернулось.

Напомним, что в Днепре у новорожденной удалили гигантскую опухоль.

Мы писали, что во рту мужчины выросла опухоль размером с голову.

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