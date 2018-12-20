Удивительный случай: у 11-летней девочки чудом исчезла злокачественная опухоль

Видео: (YouTube/KVUE)

В США, в штате Техас 11-летняя девочка попала в больницу с диагнозом "диффузная глиома ствола головного мозга". Врачи утверждали, что болезнь не подлежит лечению, а у Роксли Досс тем временем все больше ухудшалось зрение и все чаще появлялись головные боли. Соответствующий ролик можно просмотреть на YouTube-канале.

Врачи считали, что девочка неизлечима, страшный диагноз подтверждал, что у ребенка нет шанса выжить. Медики видели только один выход - провести курс радиотерапии, чтобы несколько сдержать развитие заболевания.

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Родителям оставалось лишь надеяться на лучшее. Спустя три месяца Роксли прошла повторное обследование и снимки МРТ показали, что новообразование бесследно исчезло. Шокирующий случай поверг медиков в шок, ведь форма рака у Роксли была крайне агрессивной и шансы спасти ее были минимальны.

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На данный момент девочка остается под наблюдением врачей и проходит курс иммунотерапии для укрепления сил своего организма, чтобы онкологическое заболевание не вернулось.

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