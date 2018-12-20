Дивовижний випадок: у 11-річної дівчинки дивом зникла злоякісна пухлина

Відео: (YouTube/KVUE)

У США, в штаті Техас 11-річна дівчинка потрапила у лікарню з діагнозом "дифузна гліома стовбура головного мозку". Лікарі стверджували, що хвороба не підлягає лікуванню, а у Рокслі Досс тим часом все більше погіршувався зір і все частіше з'являлися головні болі. Відповідний ролик можна переглянути на YouTube-каналі.

Лікарі вважали, що дівчинка невиліковна, страшний діагноз підтверджував, що у дитини немає шансу вижити. Медики бачили тільки один вихід - провести курс радіотерапії, щоб дещо стримати розвиток захворювання.

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Батькам залишалося лише сподіватися на краще. Через три місяці Рокслі пройшла повторне обстеження і знімки МРТ показали, що новоутворення безслідно зникло. Шокуючий випадок здивував медиків, адже форма раку у Рокслі була вкрай агресивною і шанси врятувати її були мінімальні.

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На даний момент дівчинка залишається під наглядом лікарів і проходить курс імунотерапії для зміцнення сил свого організму, щоб онкологічне захворювання не повернулося.

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