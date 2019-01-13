"Каждая третья токсична": как выбрать безопасную игрушку для ребенка

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

От аллергии до бесплодия

На сегодняшний день практически каждая третья игрушка в Украине является токсичной и может вызывать у ребенка целый спектр заболеваний. Об этом сообщает ТСН.

Так, один из экспертов с легкостью сломал детали магнитного конструктора, показывая, что внутри него есть мелкие магнитные детали, которые ребенок может с легкостью проглотить.

"Одно только хирургическое вмешательство сможет помочь. Отличие этой дешевой подделки от оригинала – в прочности. Конструктор, стоит в пять раз дороже, сломать нереально даже взрослому", - сказала Наталья.

Более того, украинцам рассказали, в каком случае игрушку нужно "обходить десятой дорогой".

"Если пахнет пластиком, такой товар следует обходить десятой дорогой. Ответственные производители не позволят появления товаров под своим брендом, которые отдают чем-то токсичным. У популярных куколок используют смягчители пластика – это удешевляет игрушку на 300 гривен, но может повлиять на работу почек, печени, мозга, на репродуктивную и эндокринную систему ребенка", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, в детских игрушках из пластмассы, керамики и красках может содержаться опасное вещество, которое вызывает рак.

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