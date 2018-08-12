Популярное средство от сорняков вызывает рак

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Потерпевшему мужчине осталось жить несколько недель

В Соединенных Штатах разгорелся скандал вокруг популярного средства от сорняков, которое может стать причиной возникновения рака. Об этом сообщают "Факты".

"В пятницу, 10 августа, суд в Калифорнии вынес беспрецедентное решение по делу 46-летнего садовника. В 2014 году у Девэйна Джонсона обнаружили лимфому. Эксперты утверждают, что онкологическое заболевание было вызвано популярным средством по борьбе с сорняками Roundup, которое производит крупная химическая компания Monsanto", - говорится в сообщении.

Как выяснилось позже, в составе средства обнаружили запрещенное вещество глифосат. По информации Всемирной организации здравоохранения, оно вызывает у людей онкологические заболевания.

Сам мужчина работал садовником в одной из калифорнийских школ и практически каждый день опрыскивал школьный огород и сад данным средством. В один момент его здоровье начало ухудшаться. После того, как он обратился к медикам, те сообщили, что уже слишком поздно – Джонсону осталось жить несколько недель.

В суде присяжные единогласно поддержали его, в связи с чем, компания теперь обязана выплатить ему 289 миллионов долларов. Однако адвокаты противоположной стороны намерены подать апелляцию, чтобы намеренно затянуть процесс.

Поэтому Джонсон обратился к суду с просьбой ускорить выплату.

"У меня двое детей. Моя жена работает без выходных по 14 часов в день на двух работах, чтобы прокормить их и оплачивать мои лекарства. Нам нужны деньги. Я не собираюсь забирать все эти миллионы. Мы поговорили с женой и решили основать благотворительный фонд, который будет разрабатывать новые методики трансплантации костного мозга. Многие люди помогали нам, молились за нас. Думаю, их доброта — главная причина того, что я все еще жив. И я тоже хочу сделать кому-то добро", - сказал он.

Напомним, в среду, 8 августа в зоне ООС погиб военнослужащий 24-ой отдельной механизированной бригады Дмитрий Украинский с позывным "Шубин".

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