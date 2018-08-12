Популярний засіб від бур'янів викликає рак

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Потерпілому чоловіку залишилося жити кілька тижнів

У Сполучених Штатах розгорівся скандал навколо популярного засобу від бур'янів, який може стати причиною виникнення раку. Про це повідомляють "Факти".

"У п'ятницю, 10 серпня, суд в Каліфорнії виніс безпрецедентне рішення по справі 46-річного садівника. У 2014 році у Девэйна Джонсона виявили лімфому. Експерти стверджують, що онкологічне захворювання було викликано популярним засобом боротьби з бур'янами Roundup, яке виробляє велика хімічна компанія "Monsanto", - йдеться в повідомленні.

Як з'ясувалося пізніше, в складі засобу виявили заборонену речовину гліфосат. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, воно викликає у людей онкологічні захворювання.

Сам чоловік працював садівником в одній з каліфорнійських шкіл і практично кожен день обприскував шкільний город і сад даним засобом. В один момент його здоров'я почало погіршуватися. Після того, як він звернувся до медиків, ті повідомили, що вже занадто пізно – Джонсону залишилося жити кілька тижнів.

В суді присяжні одноголосно підтримали його, у зв'язку з чим, компанія тепер зобов'язана виплатити йому 289 мільйонів доларів. Однак адвокати протилежної сторони мають намір подати апеляцію, щоб навмисно затягти процес.

Тому Джонсон звернувся до суду з проханням прискорити виплату.

"У мене двоє дітей. Моя дружина працює без вихідних по 14 годин в день на двох роботах, щоб прогодувати їх і оплачувати мої ліки. Нам потрібні гроші. Я не збираюся забирати всі ці мільйони. Ми поговорили з дружиною і вирішили заснувати благодійний фонд, який буде розробляти нові методики трансплантації кісткового мозку. Багато людей допомагали нам, молилися за нас. Думаю, їх доброта — головна причина того, що я все ще живий. І я теж хочу зробити комусь добро", - сказав він.

Нагадаємо, в середу, 8 серпня в зоні ООС загинув військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади Дмитро Український з позивним "Шубін".

Нагадуємо також, що в мережі розповіли історію військового санинструктора.

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