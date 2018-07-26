У Києві ліфт задушив собаку

Фото: Ліфт (twitter.com-echochel)

Комунальні служби звинувачують господиню

У столичній багатоповерхівці несправний ліфт задушив семирічного дога Еміра. Про це повідомляє ТСН.

У Києві ранкова прогулянка Наталії з домашнім улюбленцем, семирічним догом Еміром закінчилася трагедією. Киянка зібралася вивести собаку погуляти, зачепила повідець і попрямувала до ліфта.

Тримаючи дога на повідку, Наталя спробувала зайти в ліфт, але не встигла. Двері кабіни стрімко закрилася, ліфт поїхав донизу, а собака виявилася підвішеною на власному повідку.

Дога затисло між поверхами і всі спроби звільнити тварину із смертельної пастки успіхом не увінчалися. Господарі викликали рятувальників, які їхали на виклик майже три години. Коли вони нарешті приїхали, було вже пізно, дог загинув від удушення.

Старий ліфт відключили і спробували підняти тіло загиблої собаки іншим підйомником, новим. І ще трохи, і сталася б нова трагедія. Прямо на очах всіх присутніх, новий ліфт ледь не затиснув жінку.

Мешканці багатоповерхового будинку стверджують, що такі події з ліфтом у них постійні і вони давно збираються скласти заяву, щоб провести експертизу підйомників.

"Ми два рази в тиждень викликаємо ремонтників. Ламається то один, то другий", - розповіла сусідка Наталії.

Комунальні служби стверджують, що жодної скарги щодо роботи ліфтів вони не отримували, а ці підйомники в будинку вони перевірили і кажуть, що ті справні.

У смерті собаки звинувачують господиню і кажуть, що вона порушила правила безпеки, так як при вході в ліфт, собаку потрібно утримувати за нашийник.

Зараз власники дога чекають на медекспертизу, щоб вже через суд покарати винних. А на пам'ять їм залишилися численні нагороди і медалі, які Емір отримав на виставках.

Відео: ТСН

Нагадаємо, сусіди довели до смерті собаку, яку їм залишили на перетримку.

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Відео: video.rbc.ua