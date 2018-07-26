В Киеве лифт задушил собаку

Фото: Лифт (twitter.com-echochel)

Коммунальные службы винят хозяйку

В столичной многоэтажке неисправный лифт задушил семилетнего дога Эмира. Об этом сообщает ТСН.

В Киеве утренняя прогулка Натальи с домашним любимцем, семилетним догом Эмиром закончилась трагедией. Киевлянка собралась вывести собаку погулять, зацепила поводок и направилась к лифту.

Держа дога на поводке, Наталья попыталась зайти в лифт, но не успела. Дверь кабины стремительно закрылась, лифт поехал вниз, а собака оказалась подвешенной на собственном поводке.

Дога зажало между этажами и все попытки освободить животное из смертельной ловушки успехом не увенчались. Хозяева вызвали спасателей, которые на вызов ехали почти три часа. Когда помощь наконец-то приехала, было уже поздно, дог погиб от удушения.

Старый лифт отключили и попытались поднять тело погибшей собаки другим подъемником, новым. И еще немного, и произошла бы новая трагедия. Прямо на глазах всех присутствующих, новый лифт едва не зажал женщину.

Жители многоэтажного дома утверждают, что такие происшествия с лифтом у них постоянные и они давно собираются составить заявление, чтобы провести экспертизу подъемников.

"Мы по два раза в неделю вызываем ремонтников. Ломается то один, то второй", - рассказала соседка Натальи.

Коммунальные службы утверждают, что ни одной жалобы относительно работы лифтов они не получали, а эти подъемники в доме они проверили и говорят, что те исправны.

В смерти собаки винят хозяйку и говорят, что она нарушила правила безопасности, так как при входе в лифт, собаку нужно удерживать за ошейник.

Сейчас владельцы дога ждут на медэкспертизу, чтобы уже через суд наказать виновных. А на память им остались многочисленные награды и медали, которые Эмир получил на выставках.

Видео: ТСН

Напомним, соседи довели до смерти собаку, которую им оставили на передержку.

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Видео: video.rbc.ua