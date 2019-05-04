У Києві однокласники місяцями знущалися над дитиною: продовження скандалу

Буллінг в школі Києва – нові подробиці скандалу (колаж РБК-Україна)

Буллінг в школі Києва закінчився штрафами для батьків двох учнів

Буллінг в школі Києва серед четвертокласників тривав протягом більш ніж чотирьох місяців. Після заяви в поліцію правоохоронці оштрафували двох батьків учнів, які систематично принижували, били і ображали однокласники. Про це повідомили в прес-службі МВС України в Facebook.

Як повідомляється, повідомлення про протиправні дії надійшло в Оболонське управління поліції, де з'ясували, що конфлікт тривав чотири місяці.

Буллінг в школі Києва – нові подробиці скандалу (pixabay.com)

"Нацполіція Києва оштрафувала батьків двох учнів четвертого класу за цькування і знущання над однокласником. Батьки постраждалого учня звернулися до Оболонського управління поліції через знущання: однокласники принизливо жартували, ображали, вчиняли бійки і псували шкільні речі. Через це хлопчик не хотів ходити у школу", - розповідають в МВС.

Штраф для батьків двох учнів склав 850 гривень.

"Правоохоронці встановили, що знущання тривало чотири місяці, і склали адміністративні протоколи на батьків учнів. Їх оштрафували на 850 гривень – це максимальний штраф за булінг в Україні. З булінгом в Україні стикалися близько 67% дітей. Майже чверть українських школярів вважають себе жертвами булінгу, а близько 40% із тих дітей, хто зіткнулися з випадками булінгу, ніколи не розповідають про це батькам. Шановні батьки, будь ласка, говоріть зі своїми дітьми! Ніхто не повинен бути приниженим чи принижувати!" – додали в прес-службі.

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