В Киеве одноклассники месяцами издевались над ребенком: продолжение скандала

Буллинг в школе Киева – новые подробности скандала (коллаж РБК-Украина)

Буллинг в школе Киева закончился штрафами для родителей двух учеников

Буллинг в школе Киева среди четвероклассников продолжался в течение более чем четырех месяцев. После заявления в полицию правоохранители оштрафовали родителей двух учеников, которые систематически унижали, били и оскорбляли одноклассника. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины в Facebook.

Как сообщается, сообщение о противоправных действиях поступило в Оболонское управление полиции, где выяснили, что конфликт продолжался четыре месяца.

Буллинг в школе Киева – новые подробности скандала (pixabay.com)

"Нацполиция Киева оштрафовала родителей двух учеников четвертого класса за травлю и издевательства над одноклассником.Родители пострадавшего ученика обратились в Оболонский управления полиции из-за издевательств: одноклассники унизительно шутили, оскорбляли, совершали драки и портили школьные вещи. Из-за этого мальчик не хотел ходить в школу", - рассказывают в МВД.

Штраф для родителей двух учеников составил 850 гривен.

"Правоохранители установили, что издевательства продолжалось четыре месяца, и составили административные протоколы на родителей учеников. Их оштрафовали на 850 гривен - это максимальный штраф за буллинг в Украине. С буллингом в Украине сталкивались около 67% детей. Почти четверть украинских школьников считают себя жертвами буллинг, а около 40% из тех детей, кто столкнулись со случаями буллинг, никогда не рассказывают об этом родителям. Уважаемые родители, пожалуйста, говорите со своими детьми! Никто не должен быть униженным или унижать!" – добавили в пресс-службе.

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