В Києві хлопець впав в кому після того, як зробив собі татуювання

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За словами лікарів, хлопець заразився сепсисом

В Києві молодий хлопець після того, як йому зробили татуювання, впав в кому. Про це повідомляє Телеграм-канал Kyiv LIVE.

Повідомляється, що хлопець вже два тижні перебуває в лікарні в комі. Медики роблять все можливе, щоб врятувати йому життя.

За словами лікаря, хлопець заразився сепсисом. Його стан оцінюється як важкий.

Сепсис - це особливе гостре або хронічне захворювання, що характеризується прогресуючим поширенням в організмі інфекційного фактору з розвитком тяжких органних порушень, пошкоджень систем організму.

В юнака почали відмовляти органи.

"Медики не наважуються давати прогнози, проте сподіваються на те, що можуть врятувати бідолаху", - відзначили в спільноті.

Поки що невідомо, в якому з тату-салонів столиці хлопець робив татуювання. Також невідомо, чи буде відкрита кримінальна справа по цьому інциденту.

"Відзначимо, що найбільш поширеним побічним ефектом після нанесення татуювання є невелике запалення. Це не дивно, так як організм активізує захисні функції. Однак при сильному ушкодженні шкірного бар’єру є ризик отримати інфекцію", - додали в спільноті.

Скріншот поста (Telegram-канал Mash)

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Також повідомлялося, що британські вчені з Національної служби охорони здоров'я Британії в Глазго довели, що нанесення татуювань може нести небезпеку для здоров'я.

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