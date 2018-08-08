В Киеве парень впал в кому после того, как сделал себе татуировку

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По словам врачей, парень заразился сепсисом

В Киеве молодой парень после того как ему сделали татуировку, впал в кому. Об этом сообщает Телеграмм-канал Kyiv LIVE.

Сообщается, что парень уже две недели находится в больнице в коме. Медики делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь.

По словам врача, парень заразился сепсисом. Его состояние оценивается как тяжелое.

Сепсис - это особое острое или хроническое заболевание, характеризующееся прогрессирующим распространением в организме инфекционного фактора с развитием тяжелых органных нарушений, повреждений систем организма.

У юноши начали отказывать органы.

"Медики не решаются давать прогнозы, но надеются на то, что могут спасти беднягу", - отметили в сообществе.

Пока неизвестно, в каком из тату-салонов столицы парень делал татуировку. Также неизвестно, будет ли открыто уголовное дело по этому инциденту.

"Отметим, что наиболее распространенным побочным эффектом после нанесения татуировки является небольшое воспаление. Это не удивительно, так как организм активизирует защитные функции. Однако при сильном повреждении кожного барьера есть риск получить инфекцию", - добавили в сообществе.

Скриншот поста (Telegram-канал Mash)

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Также сообщалось, что британские ученые из Национальной службы здравоохранения Британии в Глазго доказали, что нанесение татуировок может нести опасность для здоровья.

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