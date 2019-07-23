У Києві злочинці викрали дівчину і обрізали їй волосся

У Києві викрали дівчину (Колаж РБК-Україна)

Дівчину тримали у лісі, били і знущалися

У Києві злочинці викрали молоду дівчину, вивезли її в ліс і обрізали їй волосся. Про це повідомляє видання "Інформатор" з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

Інцидент стався близько тижня тому. Злочинці, чоловік і жінка, вистежили свою жертву на Оболоні, заштовхали в машину і вивезли в ліс. Мотив злочину – вони хотіли заволодіти її грошами. Як повідомили в прокуратурі, потерпіла була знайома зі своїми викрадачами і на зустріч вона прийшла добровільно.

Протягом деякого часу вони били потерпілу і застосовували до неї фізичне насильство. Це продовжувалося до того часу, поки дівчина не погодилася віддати їм усе найкоштовніше.

Коли вони добилися свого, вони відпустили свою жертву, але обрізали їй волосся. Після того, як вона змогла дістатися додому, вона негайно звернулася в поліцію. Співробітники правоохоронних органів провели ретельне розслідування і з'ясували, що між фігурантами справи була особиста неприязнь.

Проте їм вдалося виявити спочатку автомобіль, на якому було скоєно злочин, а потім і самих зловмисників. Їх затримали і оголосили їм підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 146 (Грабіж), і 1 ч.. ст. 296 (Хуліганство). Зловмисникам загрожує позбавлення волі строком на п'ять років.

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