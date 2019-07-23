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В Киеве преступники похитили девушку и обрезали ей волосы

STYLERЖизнь    23.07.2019 - 17:48
В Киеве преступники похитили девушку и обрезали ей волосы
В Киеве похитили девушку (Коллаж РБК-Украина)

Девушку держали в лесу, били и издевались

В Киеве преступники выкрали молодую девушку, вывезли ее в лес и обрезали ей волосы. Об этом сообщает издание "Информатор" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Инцидент произошел около недели назад. Преступники, мужчина и женщина, выследили свою жертву на Оболони, затолкали в машину и вывезли в лес. Мотив преступления – они хотели завладеть ее денежными средствами. Как сообщили в прокуратуре, потерпевшая была знакома со своими похитителями и на встречу она пришла добровольно.

В течении некоторого времени они избивали потерпевшую и применяли к ней физическое насилие. Это продолжалось до тех пор, пока девушка не согласилась отдать им все ценное.

Когда они своего добились, они отпустили свою жертву, но обрезали ей волосы. После того, как она смогла добраться домой, она немедленно обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов провели тщательное расследование и выяснили, что между фигурантами дела была личная неприязнь.

Однако им удалось обнаружить сначала автомобиль, на котором было совершено преступление, а потом и самих злоумышленников. Их задержали и объявили им подозрение в совершении преступления по ч.2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.146 (Грабеж), и ч.1. ст. 296 (Хулиганство). Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком на пять лет.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Херсонской области военный из автомата выстрелил в сослуживца.

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