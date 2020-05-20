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У Києві прорвало теплотрасу посеред вулиці: величезний гейзер зняли на відео

STYLERЖиття    20.05.2020 - 22:02
У Києві прорвало теплотрасу посеред вулиці: величезний гейзер зняли на відео
Прорив теплотраси у Києві (колаж РБК-Україна)

Прорив труби стався на Відрадному у Солом'янському районі столиці

У Києві прорвало трубу тепломагістралі прямо на автомобільній дорозі - інцидент стався 20 травня на вулиці Леваневського недалеко від Національного авіаційного університету у Солом'янському районі.

НП з теплотрасою на масиві Відрадний очевидці зняли на відео. Кадри опубліковані на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".

Зазначається, що прорив міг статися внаслідок випробувань тепломагістралей, початок яких було анонсовано на 19 травня.

"На Леваневського, внаслідок якихось чергових випробувань, прорвало трубу та утворився гейзер. Якщо не хочете неприємностей - краще об'їхати", - йдеться в публікації.

На ролику видно, як серед білого дня на середині автодороги б'є фонтан води, заливаючи припарковані поруч автомобілі. "Гейзер" при цьому то зменшує напір, то піднімається на 4-5 метрів. Недалеко проходять люди, які фіксують подію на відео.

На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Відео: У Києві прорвало теплотрасу на Відрадному

У коментарях до ролика користувачі мережі іронізують, що так столична мерія могла заздалегідь відкрити фонтани до Дня Києва, і що інфраструктура в місті готується до туристичного сезону.

У Києві прорвало теплотрасу посеред вулиці: величезний гейзер зняли на відео

У Києві прорвало теплотрасу (Фото: скрін коментарів facebook.com/KyivOperativ)

Раніше ми писали про те, що під Нікополем звалився величезний 120-метровий міст в день прес-конференції Володимира Зеленського 20 травня. НП сталася приблизно в той самий час, коли президент розповідав українцям про успіхи в будівництві мостів і доріг та обіцянки побудувати всі об'єкти за час своєї каденції.

Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України Київтрубопровод
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