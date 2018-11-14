У Києві викрили вандалів, які закидали камінням людей у електричці

Фото: (kyivcity travel)

Злочинцями виявилися 20-24 - річні жителі столиці

Київська місцева прокуратура № 7 спільно з Подільським УП ГУ ПП у Києві викрили вандалів, які силоміць зупинили електричку між станціями Сирець і Вишгородська, розмалювали вагони і закидали людей камінням. Про це у Facebook повідомляє Прокуратура міста Києва.

У повідомленні зазначено: "Нагадуємо, що вандали протримали електричку між станціями близько півгодини, в той час, коли в вагонах перебували не тільки дорослі, але й діти. Крім того, коли пасажири почали робити хуліганам зауваження, в них полетіли камення і був застосований сльозогінний газ. Злочинцями виявилися 20-24 - річні жителі міста Києва".

14.11.2018 за результатами проведення обшуків за місцем проживання вандалів були виявлені і вилучені балаклави, балони з фарбою, запчастини від електрички, а також речовини, схожі на наркотичні.

Фото: (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Вказується, що в даний час триває активна робота щодо встановлення інших учасників злочину. За скоєне молодикам загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що у Києві хулігани зупинили електричку і розмалювали її.

А також повідомляли, що одна з пасажирів розповіла про подробиці нападу вандалів.

До речі, у Києві підліток-"зацепер" ледь не загинув на даху електрички. В Солом'янському районі Києва на станції "Київ-Волинський" стався вибух на даху електрички, внаслідок якої ледь не загинув підліток.

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